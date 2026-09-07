‘황당한 촌극’ 이럴 거면 왜 안 붙잡았나…‘HERE WE GO 떴다’ 피오렌티나, 3개월 만에 사령탑 교체 ‘바놀리 감독 재선임’

이탈리아 세리에A 피오렌티나가 파올로 바놀리(54·이탈리아) 감독을 재선임한다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 7일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “바놀리 감독을 새 사령탑으로 선임하려는 피오렌티나는 구두 합의에 도달했다”며 “오늘 공식적인 절차가 진행될 예정”이라고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

바놀리 감독은 예정대로 피오렌티나 지휘봉을 잡게 된다면, 불과 3개월 만에 다시 피오렌티나로 돌아오게 된다. 그는 지난해 11월 강등 위기에 처해 소방수를 찾던 피오렌티나의 제안을 받고 부임해 앞서 6월까지 이끌었다. 당시 모든 대회에서 38경기 동안 14승11무13패를 거두면서 결국 잔류에 이끌었다.

현지에선 바놀리 감독이 목표로 한 잔류에 성공한 만큼, 새로운 계약을 맺으면서 동행을 이어갈 거로 내다봤다. 그러나 피오렌티나의 생각은 달랐다. 새로운 사령탑 체제에서 새롭게 출발하기로 결단, 바놀리 감독과 동행을 마치고 사수올로 칼초(이탈리아)에서 뛰어난 지도력을 입증한 파비오 그로소 감독을 선임했다.

“저는 피오렌티나가 최고의 팀이 될 수 있다고 믿기 때문에 남고 싶다. 구단과도 이야기를 나눴고, 미래 구조에 대한 제 생각을 전달했다”며 “제가 지휘봉을 계속 잡게 된다면, 피오렌티나를 최고 수준의 팀으로 만들겠다”고 바람과 함께 다짐을 전했던 바놀리 감독은 결국 야인으로 돌아갔다.

하지만 바놀리 감독이 피오렌티나를 떠난 지 불과 3개월 만에 돌아오게 되면서 그의 바람이 뒤늦게나마 이뤄지게 됐다. 피오렌티나는 이날 성적 부진을 이유로 그로소 감독을 전격 경질했다. 실제 피오렌티나는 올 시즌 세리에A 개막 후 3연패 늪에 빠지면서 최하위(20위)로 추락했다. 특히 3경기 동안 단 1득점(9실점)에 그칠 정도로 빈공에 시달렸다.

피오렌티나가 차기 사령탑으로 티아고 모타 감독을 고려하고 있다는 보도가 나왔지만, 피오렌티나는 이미 팀을 잘 파악하고 있는 데다, 지난 시즌 준수한 성적을 거두면서 잔류라는 목표를 이룬 바놀리 감독에게 지휘봉을 맡기기로 했다.

바놀리 감독은 세계적인 명장 중 한 명인 안토니오 콘테 감독의 사단으로 유명하다. 이탈리아, 첼시(잉글랜드)와 인터밀란(이탈리아)에서 콘테 감독을 보좌했다. 그러다 지난 2021년 스파르타크 모스크바(러시아) 사령탑으로 부임, 콘테 감독으로부터 독립하면서 본격적으로 감독의 길을 걷기 시작했고 이후 베네치아와 토리노(이상 이탈리아), 피오렌티나를 이끌었다.