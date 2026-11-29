[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 맹활약에 현지 매체 역시 엄지를 치켜세웠다.

아틀레티코는 29일(이하 한국시간) 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와 2026/27 라리가 14라운드 원정 경기에서 알레한드로 그리말도, 이강인, 훌리안 알바레스의 득점을 묶어 3-2 신승을 거뒀다. 이로써 아틀레티코는 11승 1무 2패(승점 34)를 기록하며 2위로 도약했다.

이날 알바레스와 함께 최전방 공격수로 선발 출전한 이강인은 지난 9월 CA 오사수나전(4-0 승리) 이후 2개월 만의 득점이자 올 시즌 3호 골을 신고했다. 그는 전반 7분 전방 압박으로 볼을 탈취한 뒤 박스 안에서 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 볼은 마티아스 디투로의 손끝을 스치고 골문 안으로 빨려 들어갔다.

이강인은 후반 25분 로드리고 멘도사와 교체돼 그라운드를 빠져나가기 전까지 70분을 소화했고, 득점 외에도 공수에서 만점짜리 활약을 펼쳤다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 82%(23/28), 볼 터치 41회, 공격 지역 패스 3회, 지상 경합 성공 3회, 태클 2회, 볼 회수 2회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회), 파울 유도 1회 등을 기록하며 평점 7.6을 받았다.

스페인 매체 '디아리오 아스' 역시 경기 후 이강인의 활약을 조명했다. 매체는 "이강인이 간절히 필요로 했던 득점을 터뜨렸다"며 "디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인이 합류한 이래 그를 세컨드 스트라이커로 기용하는 방안을 구상해 왔다. 뛰어난 킥력과 득점 감각을 갖추고 있기 때문"이라고 호평했다.

이어 "이강인은 양쪽 측면으로 폭넓게 움직이며 알렉스 바에나에게 공간을 열어 줬고, 수비에도 가담했다"면서도 "경기 운영에서 차지하는 비중은 아직 다소 부족하다. 이강인의 발을 거쳐 공격이 전개되는 빈도가 더 늘어날 필요가 있다. 때때로 결정적인 장면을 만들어 내지 못한 채 너무 많은 시간을 흘려보내고는 하는데, 이는 보완해야 할 점"이라고 짚었다.

이강인은 경기 후 스페인 디지털 TV 채널 '모비스타 플러스'와 인터뷰를 통해 "조금씩 적응해 나가면서 좋은 느낌을 받고 있다. 잘 풀리는 경기도, 그렇지 않은 경기도 있기 마련"이라며 "중요한 점은 열심히 노력해야 한다는 것이다. 모두 많은 도움을 주고 있다"고 힘주어 말했다. 그는 내달 3일 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄 노우에서 치러지는 바르셀로나와 2026/27 라리가 15라운드 원정 경기에서 2경기 연속골에 도전한다.