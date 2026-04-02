화성FC, 4일 홈경기서 가족·연인과 함께하는 봄나들이 콘셉트 기획

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 화성FC가 오는 4월 4일 16시 30분 화성종합경기타운에서 성남FC와 하나은행 K리그2 2026 6라운드 홈경기를 펼친다. 이번 홈경기는 가족·연인과 함께하는 봄나들이 콘셉트로 기획되어, 팬들이 직접 즐기고 참여할 수 있는 프로그램들로 채워진다.

장외 이벤트 광장에는 벚꽃 테마의 트러스 포토존이 설치되어 봄나들이 분위기를 한껏 더하여, 선수단 팬사인회도 진행되어 팬들과의 특별한 만남도 이어진다. 지난 홈경기에서 데뷔한 화성FC 마스코트 ‘마스’도 경기장 곳곳에서 팬들을 맞이하며 즐거운 시간을 보낼 예정이다.

또한 응원 문화 활성화를 위한 응원도구 제작소 및 서포터즈 홍보부스, 가족·연인이 함께 즐길 수 있는 릴레이 미니게임 부스도 마련되어 경기 전부터 활기찬 분위기가 이어질 전망이다. 이와 함께 3월 모든 홈경기에 출석한 팬들에게는 한정판 스티커팩이 증정되며, 굿네이버스와 함께하는 의미 있는 나눔 캠페인도 진행된다.

식전에는 공식 후원사 이노블럭과의 협약식과 팬들이 뽑은 3월 MVP(최우수선수) 시상식이 차례로 펼쳐진다. 홈경기 티켓예매는 NOL티켓을 통해 예매가 가능하며, 상세 이벤트 내용은 구단 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 확인할 수 있다.