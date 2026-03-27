화성FC, 올해도 프리미엄 소금 브랜드 ‘하얀소금’과 동행 이어간다…스폰서십 연장 계약 체결

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 화성FC가 엄선된 원료와 차별화된 제조 공정을 바탕으로 품질 경쟁력을 갖춘 프리미엄 소금 브랜드로, 소비자 신뢰를 기반으로 꾸준한 성장을 이어가고 있는 데다, 제설용 소금 분야에서도 높은 수요를 기록하며 이번 겨울 지역 제설 작업에 기여하는 등 활용 범위를 넓혀가고 있는 ‘하얀소금’과 스폰서십 연장 계약을 체결했다.

하얀소금은 지난해 화성FC 공식 파트너로 합류한 이후 구단과 긴밀한 협업을 지속해왔다. 특히 지난 시즌 시즌권 구매자를 대상으로 ‘소금 3kg’을 증정하는 이벤트를 진행해 실용적이고 이색적인 호평을 이끌어내며 큰 호응을 얻었다.

양측은 이번 연장 계약을 통해 2년 연속 파트너십을 이어가게 됐으며, 홈경기 이벤트, 팬 대상 프로모션, 경기장 내 브랜드 노출 및 LED 광고보드 노출 등 다양한 협업을 통해 팬 접점을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

하얀소금 전호경 대표는 “화성시를 대표하는 프로축구단이자 빠르게 성장하고 있는 화성FC와 함께하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “구단과의 협업을 통해 팬들과 가까이에서 만날 수 있어 기쁘고, 함께 시너지를 만들어갈 수 있기를 기대한다. 앞으로도 동반 성장을 위해 적극적으로 함께하겠다”고 소감을 전했다.

화성FC 송종국 대표이사는 “지난 시즌 팬들에게 색다른 경험을 제공해준 하얀소금과 다시 함께하게 되어 뜻깊다. 특히 지역 기업과의 동행이라는 점에서 더욱 의미가 크다. 앞으로도 팬과 파트너가 함께 만족할 수 있는 협업을 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 화성FC는 후원 파트너들과의 협력을 바탕으로 안정적인 구단 운영 기반을 다진 가운데 3월 홈 3연전을 마무리하고 다가오는 4월 홈 3연전을 위해 준비에 박차를 가하고 있다. 화성FC는 성남FC, 전남 드래곤즈, 김포FC를 차례로 홈으로 불러들인다.