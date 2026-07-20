화성FC 대학생 마케터 ‘오렌지크루’ 오는 25일 홈경기서 특별 기획한 ‘컬러풀 워터 페스타’ 개최

프로축구 K리그2 화성FC가 오는 25일 화성종합경기타운 주경기장에서 열리는 충남아산과 하나은행 K리그2 19라운드 홈경기에서 대학생 마케터 ‘오렌지크루’ 기획 홈경기 ‘컬러풀 워터 페스타’를 개최한다.

이번 홈경기는 지난 4월부터 ‘오렌지크루’ 전원이 4개 조로 나뉘어 홈경기 아이디어 프레젠테이션을 진행했으며, 화성FC의 팀컬러인 오렌지와 네이비와 여름 테마를 반영한 컬러풀 워터 페스타가 최종 테마로 선정됐다.

먼저 메인 이벤트는 팬 참여형 ‘네이비팀 vs 오렌지팀’ 컬러 대결이다. 경기 전 장외 광장에 모인 팬들은 팀별 손목 밴드를 착용하고 미션에 참여해 게이지를 채우게 되며, 킥오프 전까지 집계된 데이터로 최종 승리팀을 가리는 다이나믹한 구조로 현장 몰입감을 끌어올릴 예정이다.

그라운드와 전광판을 연계한 하프타임 이벤트도 풍성하다. 컬러 대결의 최종 승리 팀 공개와 함께 현장을 이끈 오렌지크루가 팬들에게 감사 인사를 전한다. 이어 ‘베스트 드레서’ 전광판 이벤트와 손목 밴드 추첨을 통해 10명의 팬들에게 풍성한 경품도 증정할 예정이다.

행사를 기획한 ‘오렌지크루’ 5기 노연우 크루원은 “팀원들과 직접 고민한 아이디어가 현장에 반영되어 큰 성취감을 느꼈다. 이번 홈경기를 발판 삼아 스포츠마케팅의 현장을 깊이 있게 배울 수 있는 소중한 시간이었다. 경기장을 찾아주시는 팬 분들도 시원하고 즐겁게 이벤트를 즐기셨으면 좋겠다”고 소감을 전했다.