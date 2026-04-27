화성FC, 관내 ‘제로 웨이스트’ 기업 지구스토리와 협업…내달 홈경기 때 ESG 업사이클링 캠페인 진행

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2(2부) 화성FC가 화성시 관내 ‘제로 웨이스트(Zero Waste) 기업 지구스토리와 협업한다. ’제로 웨이스트‘는 일상생활에서 쓰레기 배출을 최소화하고, 자원의 생산·소비·재활용 전 과정에서 폐기물을 줄여 환경을 보호하는 라이프스타일 운동이다.

화성FC는 5월에 화성종합경기타운에서 펼쳐지는 홈 3경기(안산 그리너스전, 수원FC전, 부산 아이파크전)에서 팬 참여형 ESG 업사이클링 캠페인을 진행할 예정이다. 이번 캠페인은 지난 23일 공식 출범한 구단의 사회공헌 통합 브랜드 ‘오렌지 리본(Orange RE:BON)’의 첫 번째 ESG 실천 프로그램으로, 팬들이 자연스럽게 친환경 활동에 참여할 수 있도록 설계됐다.

캠페인은 내달 3일 화성종합경기타운에서 펼쳐지는 홈 3경기에 걸쳐 단계적으로 진행된다. 안산 그리너스전(3일)과 수원FC전(9일)에선 폐병뚜껑 수거와 빈 캔을 활용한 태양광 캔 무드등 제작 체험이 운영되고, 부산 아이파크전(17일)에선 폐병뚜껑 수거 참여자에게 화성FC 엠블럼이 담긴 업사이클링 키링을 증정한다.

폐병뚜껑 수거 참여자 명단은 화성종합경기타운 MD샵 벽에 연간 게시된다. 아울러 콩기름으로 인쇄한 ESG 참여 인증서도 함께 제공된다. 또 지구스토리와 함께하는 비누 만들기 체험 부스와 업사이클링 굿즈 판매 플리마켓도 내달 3일 화성종합경기타운에서 펼쳐지는 홈 3경기 내내 운영되며, 축구 관람과 친환경 체험을 동시에 즐길 수 있는 자리가 마련된다.

지구스토리는 ‘지구에게 행복한 결말을 선물해요’라는 슬로건 아래 활동하는 화성시 관내 제로웨이스트 브랜드다. 그동안 친환경 제품 판매와 환경 교육, 기업·기관과의 ESG 협력을 통해 환경 가치 창출에 기여해 왔다.

지구스토리 이예지 대표는 “환경 실천에 따뜻한 관심을 가져주신 화성FC에 감사드린다. 이번 캠페인을 통해 자원 순환의 가치를 직접 체감하고, 일상 속 작은 실천을 이어가는 계기가 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.

화성FC 사회공헌팀은 “팬들이 경기를 보러 오는 것 자체가 환경 실천으로 이어지는 선순환 구조를 만들고자 기획했다. 지구스토리와의 협업을 통해 친환경 가치를 함께 확산해 나가겠다”고 포부를 전했다.