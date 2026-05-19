화성, ABC병원과 2년 연속 업무협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 ABC병원과 2년 연속 업무협약(MOU)을 체결했다. 지난해 후원 협약으로 인연을 맺은 양 기관은 이번 협약으로 2년 연속 동행을 이어가게 됐다.

ABC병원은 경기도 화성시 향남읍에 위치한 척추·관절 전문 병원으로 신경외과, 정형외과, 영상의학과, 마취통증의학과 전문의가 상주하고 있다. 척추·관절 및 내과 질환, 교통사고, 산업재해 후유증을 치료하고 있으며 재활치료센터와 건강검진센터가 마련돼 있다.

또한 화성 지정 병원으로 홈 경기에 직접 의료진을 파견해 의료 지원을 담당하고 있다. 뿐만 아니라 경기 중 발생할 수 있는 응급 상황을 대비해 의료 카트를 기증하는 등 선수단 안전을 위한 실질적인 지원을 하고 있다.

이번 협약을 통해 ABC병원은 화성에 신속한 진단 및 치료 연계, 정기 건강 검진, 재활을 지원한다. 화성 선수단은 ABC병원의 지원 아래 보다 안정적인 환경에서 경기와 훈련에 임할 수 있게 됐다.

송종국 화성 대표이사는 "지난해부터 현장에서 함께 뛰어준 ABC병원 덕에 선수단이 든든하게 시즌을 치를 수 있었다. 올해도 좋은 파트너로 함께할 수 있어 감사하다"고 전했다.

박철웅 ABC병원 대표원장은 "지난해에 이어 올해도 화성과 함께할 수 있게 돼 진심으로 기쁘다. 선수단이 부상 걱정 없이 경기에 집중할 수 있도록 진단부터 치료와 재활까지 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

화성은 오는 23일 청주종합운동장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 13라운드 원정 경기에 나선다. 화성은 최근 6경기 연속 무패 행진(4승 2무)을 달리며 5위(5승 4무 3패·승점 19)에 올라 있다.