화성, 29일 충북청주전서 2026시즌 홈 피날레 개최…티켓 특별 할인 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC의 안방 화성종합경기타운이 새 단장에 돌입한다.

화성은 오는 29일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 24라운드 홈 경기를 치른다. 화성은 현재 22경기 10승 6무 6패(승점 36)로 준플레이오프(PO) 진출권인 6위에 위치해 있다.

이번 경기는 화성의 올 시즌 마지막 홈 경기다. 화성종합경기타운이 내년 제108회 전국체육대회 개최에 따른 시설 보수 공사에 돌입하면서 화성은 내달부터 잔여 일정을 모두 원정 경기로 소화하게 됐다. 홈 경기 일정을 일찌감치 마무리하는 만큼, 그동안 변함없는 성원을 보내 준 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 다채로운 프로그램을 마련했다.

장외에서는 K리그 관중 증대 프로젝트의 일환인 'K리그 스탬프 투어 부스'가 설치돼 슈팅 다트, 스톱워치, 물풍선 사격, 포토존 등을 즐길 수 있다. 또한 화성을 향한 마음을 남기는 '응원 메시지 작성 부스'가 운영되며, 작성된 메시지는 경기 종료 후 선수단 인사 시 활용된다. 아울러 화성 서포터즈 '오렌지 샤우팅' 홍보 부스가 열린다.

장내에서도 의미 있는 행사가 이어진다. 경기 전 굿네이버스 고려인 아동으로 구성된 기수단 입장을 시작으로, 후원사 하나비젼시스템즈와 협약식이 진행된다. 하프타임에는 올 시즌 홈 경기 운영을 지원해 준 의용소방대 감사패 전달식이 예정돼 있다.

'티켓 프로모션 특별 할인'까지 준비돼 있다. 경기도 화성·오산 초·중·고등학생(본인 및 동반 1인), 화성 소재 대학교 학생, 기업 임직원, 화성시 공무원을 대상으로 E석 또는 R석 50% 할인 혜택을 제공한다. 군인, 경찰관, 소방관은 E석을 1천 원에 관람할 수 있다. 10인 이상 단체 관람 역시 W석 또는 E석 50% 할인이 적용된다. 할인 대상자는 현장 매표소에서 증빙 자료 확인 후 티켓을 발권받을 수 있다.

화성은 충북청주전 이후인 내달 5일 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 25라운드 맞대결을 시작으로 원정 8연전에 돌입한다.