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배웅기

화성, 2026시즌 홈 경기 안전 지원한 장안남성의용소방대에 감사패 전달

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[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 지난달 29일 화성종합경기타운에서 열린 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 24라운드 홈 경기(2-1 승리) 하프타임에 장안남성의용소방대에 감사패를 전달했다.

장안남성의용소방대는 지역 주민이 자발적으로 활동하는 민간 소방 단체다. 화재 진압과 구조·구급 보조는 물론 산불 예방과 진화, 화재 취약 지구 순찰, 불우이웃 돕기, 방역 등 다방면에서 지역사회 안전을 지켜 왔다. 올 시즌에는 화성 홈 경기가 열릴 때마다 경기장 입출차 안내를 도맡았고, 관중 동선 정리와 질서 유지에도 힘을 보탰다. 이번 감사패는 이 같은 노고에 감사의 뜻을 전하고자 마련됐다.

송종국 화성 대표이사는 "장안남성의용소방대가 홈 경기마다 보여 주신 헌신 덕분에 팬분들께서 안전하고 원활하게 경기장을 이용하실 수 있었다. 한 시즌 간 변함없이 함께해 주셔서 진심으로 감사드리고, 앞으로도 지역사회와 함께하는 구단이 되겠다"고 말했다.

차재훈 장안남성의용소방대장은 "화성 홈 경기 운영에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊었다. 앞으로도 지역 구단인 화성을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

충북청주전은 화성의 이번 시즌 마지막 홈 경기로 치러졌다. 화성은 화성종합경기타운이 내년 제18회 전국체육대회 개최에 따른 시설 보수 공사에 돌입하면서 이달부터 잔여 일정을 모두 원정 경기로 소화할 예정이다.

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