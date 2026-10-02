화성, 10월 수원 연전 맞아 '화성인 바이러스' 이벤트 개최…원정석 주황빛으로 물들인다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 이달 치러지는 수원FC와 수원삼성 2연전을 맞아 원정석을 구단 상징색으로 물들이는 대규모 스페셜 이벤트를 개최한다.

화성은 2일 "오는 9일 수원FC전과 18일 수원전을 '수원 연전'으로 지정하고 '작전명: 화성인 바이러스' 이벤트를 진행한다"며 "이번 이벤트는 조기에 홈 경기가 마무리된 아쉬움을 달래고 원정 경기를 방문하는 팬에게 즐거움을 선사하고자 기획됐다"고 전했다.

작전명: 화성인 바이러스는 총 2단계의 미션과 리워드로 구성된다. 1차 미션에서는 수원FC전과 수원전 당일 주황색 응원 용품을 지참하고 원정석 입장 게이트를 찾는 팬에게 선착순으로 스페셜 응원 타월을 지급한다. 이어지는 2차 미션은 수원전에서 진행된다. 1차 미션에서 배포된 응원 타월을 지참한 팬에게 특별 제작된 응원 티셔츠가 추가로 제공된다.

화성은 화성종합경기타운이 내년 제18회 전국체육대회 개최에 따른 시설 보수 공사에 돌입하면서 지난달부터 잔여 일정을 모두 원정 경기로 소화하고 있다. 이에 화성은 홈 경기 종료의 아쉬움을 달래고 원정 경기 직관을 독려하고자 '스탬프 투어' 이벤트를 함께 진행하고 있다.

올 시즌 잔여 원정 경기를 포함해 내년 개막전까지 이어지는 이번 스탬프 투어는 화성과 함께 전국을 누비며 추억을 쌓을 수 있도록 마련됐다. 모은 스탬프 개수에 따라 다양한 리워드가 제공되며 완주한 팬에게는 2027시즌 어웨이 유니폼이 증정된다.

송종국 화성 대표이사는 "언제나 아낌없는 지지를 보내 주시는 팬 여러분 덕분에 원정 경기에서도 큰 동력을 얻고 있다. 이번 스페셜 이벤트와 스탬프 투어가 구단과 팬이 하나로 뭉치는 계기가 되길 바란다"고 말했다.