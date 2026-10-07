화성, '이루다치과'와 후원 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 경기도 화성시 동탄구 소재 이루다치과와 후원 협약을 체결했다. 협약식은 지난 1일 이루다치과에서 진행됐다.

이루다치과는 '가족을 위한 치과'를 뜻하는 'Family First(패밀리 퍼스트)'를 진료 철학으로 삼고 있는 지역 치과다. 임플란트, 보존, 교정, 치주·보철, 소아 진료 등 분야별 의료진이 함께 진료하고 있다. 원내 기공소와 디지털 장비를 겸비해 진단부터 보철 제작까지 당일에 마칠 수 있는 원데이 진료 시스템까지 운영하고 있다.

환자 중심의 진료 환경 조성에도 적극적이다. 아이가 혼자 내원하더라도 진료 내용과 주의사항을 보호자에게 안내하는 '보호자 알림 서비스'를 제공하고 소아 치과 연계 진료를 통해 성장기부터 성인까지 가족 단위 치료 기록을 관리한다. 또한 고령자, 장애인 등 사회적 약자를 위한 진료 환경 마련에 힘을 쏟고 있다.

이번 협약을 통해 양측은 지역을 기반으로 한 상호 협력 관계를 구축하고 지역사회와 함께 성장하는 파트너십을 이어갈 예정이다.

송종국 화성 대표이사는 "가족과 지역을 먼저 생각하는 이루다치과와 함께하게 돼 뜻깊다. 화성 역시 가족 단위 팬이 경기장을 많이 방문하는 만큼 이번 협약이 더 의미 있게 다가온다. 화성을 응원해 주신 이루다치과와 이기욱 대표원장님께 감사드리며 지역에 꾸준히 좋은 영향을 미칠 수 있는 구단이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

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이기욱 이루다치과 대표원장은 "지역을 대표하는 화성과 함께하게 돼 기쁘다. 이루다치과는 가족 모두가 치과 걱정 없이 일상을 보낼 수 있도록 돕는 것을 목표로 진료해 왔다. 화성 시민과 함께 호흡하는 화성을 응원하며 앞으로도 지역사회의 건강을 위해 꾸준히 힘을 보태겠다"고 전했다.