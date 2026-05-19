화성, 佛 프리미엄 베이커리 브랜드 '브리오쉬 파스키에'와 후원 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 프랑스 대표 프리미엄 베이커리 브랜드 브리오쉬 파스키에(Brioche Pasquier)의 국내 공식 수입·유통사 ㈜에스에이치에스와 광고 후원 협약을 체결했다.

브리오쉬 파스키에는 1936년 프랑스에서 설립된 유서 깊은 베이커리 브랜드로 슬라이스 브리오쉬, 팡 오 쇼콜라, 미니 토스트 등 다양한 제품을 생산하고 있으며 국내에서는 대형마트, 편의점, 온라인 플랫폼 등에 입점해 있다.

이번 협약을 통해 ㈜에스에이치에스는 화성에 브리오쉬 파스키에 제품을 현물로 후원한다. 후원 제품은 화성 유소년 팀 간식 지원과 홈 경기 및 사회 공헌활동 현장에 활용될 예정이다.

실제로 협약 당일(17일) 화성종합경기타운에서 열린 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 홈 경기에서는 브리오쉬 파스키에 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 이벤트와 게릴라 슈팅 이벤트가 진행됐고, 해당 제품이 리워드로 제공됐다.

송종국 화성 대표이사는 "브리오쉬 파스키에와 협약을 통해 홈 팬분들, 특히 어린이와 가족 관람객에게 풍성한 경험을 제공할 수 있게 됐다. 남녀노소 누구나 좋아하는 빵을 리워드로 활용할 수 있다는 점에서 팬과 접점을 넓히는 의미 있는 협약"이라고 전했다.

최선희 ㈜에스에이치에스 대표는 "화성과 협약을 통해 팬분들을 직접 만날 수 있어 뜻깊다. 브리오쉬 파스키에 제품이 화성 홈 경기에 즐거움을 더할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.