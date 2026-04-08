화성, 화성특례시장기 생활체육 축구대회에 축구공 기부…지역 축구 활성화 지원

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 제18회 화성특례시장기 생활체육 축구대회를 앞두고 화성종합경기타운에서 지역 동호인 응원과 대회 활성화 지원을 위해 축구공을 기부했다.

화성은 40여 개 팀에 100개의 공을 전달했고, 지역 동호인을 비롯한 생활체육 참가자들을 격려했다.

화성특례시장기 축구대회는 경기도 화성 내 동호인들이 참가하는 대표 대회로 지역 축구 문화 확산과 저변 확대에 중요한 역할을 하고 있다.

화성은 지난해 프로 무대에 진입한 뒤 지역과 함께하는 다양한 활동으로 시민과 접점을 넓혀가고 있으며 지역사회와 상생을 기반으로 지속적인 사회 공헌활동을 이어오고 있다.

이기용 화성시축구협회장은 "참가 팀들을 위해 공을 지원해 주신 화성에 감사드린다. 화성 생활축구 저변 확대에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 전했다.

송종국 화성 대표이사는 "지역을 대표하는 프로 축구단으로서 생활체육 현장에 보탬이 될 수 있어 뜻깊다. 앞으로도 다양한 생활체육 현장과 연계한 사회 공헌활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

화성은 오는 11일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 7라운드 홈 경기를 치른다.