화성, 화성여자단기청소년쉼터와 업무협약 체결 및 기부금 전달

[골닷컴] 화성FC가 지역 내 위기 청소년을 보호하는 '화성여자단기청소년쉼터'와 업무협약을 체결하고 기부금 전달식을 가졌다.

이번 기부금 전달은 지난달 화성 대학생 마케터 '오렌지크루'가 진행한 자발적인 위생용품 기부 활동에서 비롯됐다. 화성은 지난달 개최한 여성 풋살 대회 '마스 퀸컵(MARS QUEEN CUP)' 참가비 전액과 더불어 화성 선수가 수상한 월간 MVP 상금 100만 원을 모두 쉼터에 기부했다.

화성여자단기청소년쉼터는 청소년복지지원법에 따라 가정 기능 상실, 학교 부적응 등으로 위기에 놓인 청소년의 가출을 예방하고 보호하는 시설이다. 가정 밖으로 나온 청소년이 안전하게 머물며 다시 사회로 복귀할 수 있도록 상담, 주거, 학업, 자립 등을 다각도로 지원하고 있다.

송종국 화성 대표이사는 "오렌지크루의 따뜻한 아이디어로 시작된 인연이 업무협약이라는 뜻깊은 결실로 이어지게 돼 기쁘다. 화성은 앞으로도 지역 내 소외된 이웃과 위기 청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 전했다.

화성은 이번 업무협약을 계기로 화성여자단기청소년쉼터와 연계해 위기 청소년을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 계획이다.