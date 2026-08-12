화성, 청정 제주 흑돼지 전문점 '영돈'과 후원 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 청정 제주 흑돼지 전문점 '영돈'과 후원 협약을 체결했다. 협약식은 지난 7일 화성종합경기타운에서 열린 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 21라운드 홈 경기(0-0 무승부)에 앞서 진행됐다.

경기도 화성시 효행구 봉담읍에 위치한 영돈은 청정 제주 흑돼지 전문점으로, 지역 주민의 꾸준한 사랑을 받아 온 식당이다.

화성과 영돈의 인연은 이번이 처음이 아니다. 영돈은 화성 제휴가맹점으로 먼저 인연을 맺은 뒤 식사권을 구단에 후원하며 선수단과 서포터즈 지원에 힘을 보탰다. 특히 홈 경기에서 공동 운영한 관중 참여형 이벤트 '마스타임'은 관람객 참여율이 매우 높게 나타났고, 해당 기간 영돈 매출이 증가하는 성과로 이어졌다.

송종국 화성 대표이사는 "제휴가맹점으로 처음 만난 이후 영돈은 늘 구단 곁에서 먼저 손을 내밀어 왔다. 그래서 이번 협약이 더 뜻깊다. 마스타임처럼 앞으로도 지역이 모두 즐길 수 있는 자리를 만들어 나가겠다"고 말했다.

안성훈 영돈 대표는 "지역에서 사업을 운영하는 사람으로서 지역사회와 함께 성장하고, 작은 힘이라도 보탬이 되고 싶다는 마음으로 후원을 결정했다. 화성이 지역을 대표하는 구단으로 성장해 나가는 과정에 함께할 수 있어 뜻깊다"고 전했다.