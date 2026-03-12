화성, 천안전서 팬이 주인공이 되는 '서포터즈 데이' 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 오는 15일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열리는 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈경기에서 팬과 유대감을 높이는 '서포터즈 데이'를 개최해 본격적인 흥행 몰이에 나선다.

이번 행사는 구단의 핵심인 서포터즈와 팬들이 직접 경기장 응원 문화를 체험하고 주도할 수 있도록 기획됐다. 장외 광장에는 화성 서포터즈 '오렌지샤우팅'과 '뀨울크루' 응원반 부스가 마련돼 건전한 응원 문화 활성화에 동참한다. '응원 도구 제작소'에서는 팬들이 직접 자신의 깃발을 커스텀 제작해 실제 응원에 활용할 수 있다.

장외 이벤트 부스에서는 화성 마스코트 '마스' 포토존, 가족 놀이터, 슈팅 다트 에어바운스 등 다양한 체험 시설이 운영돼 경기 전 분위기를 예열한다. '3월 출석 체크 이벤트'도 계속된다.

지역 사회와 상생을 위한 협력도 이어간다. 화성 특산품 브랜드 '도농브릿지' 홍보 부스를 운영해 지역 특산품을 알리고 스포츠를 통한 지역 경제 활성화라는 사회적 가치를 실천할 예정이다.

경기 전에는 사전 모집으로 선발된 팬들이 참여하는 '팬 에스코트' 행사가 진행되며 센터 서클에서는 오렌지샤우팅이 박진감 넘치는 깃발 퍼포먼스로 화려한 볼거리를 선사한다.

천안전 예매는 NOL 티켓을 통해 진행되고 있다.