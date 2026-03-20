화성, 지역상생 프로젝트 '오렌지 빌리지' 출범

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 지역 소상공인, 자영업자와 함께 성장하는 지역상생 프로젝트 '오렌지 빌리지(Orange Village)'를 출범하며 본격적인 지역상생 행보에 나선다.

오렌지 빌리지는 화성과 관내 소상공인이 협력해 지역 경제 활성화를 도모하는 프로젝트로 지역 상권과 구단이 함께 성장하는 지속 가능한 협력 모델을 구축하고자 기획됐다. 가입 업체는 화성 공식 제휴 가맹점으로 활동하며 구단의 온·오프라인 홍보 채널 노출과 팬 대상 혜택 제공 등 다양한 혜택을 누리게 된다.

오렌지 빌리지는 각 등급별 혜택을 다양화해 베이식, 스탠다드, 프리미엄 세 가지 등급으로 운영된다. 특히 110만 원 규모 '프리미엄 빌리지' 등급의 경우 화성 선수단 워밍업 잔디 앞 그라운드 광고 구좌를 제공하는 파격적인 혜택이 포함됐다. 이는 지역 소상공인이 프로 축구 경기장 내 광고 매체를 활용해 직접적인 매장 홍보를 할 수 있도록 한 새로운 시도로 구단과 지역 상권이 함께 성장하는 상생 모델로 기대를 모은다.

프로젝트의 문을 여는 오렌지 빌리지 1호점의 주인공은 경기도 화성시 팔탄면에 위치한 부산식 돼지국밥 전문점 '진리옥 팔탄점'이다. 진리옥 팔탄점은 깊고 깔끔한 국물 맛과 정성스러운 상차림으로 사랑받는 음식점이다.

박형동 진리옥 팔탄점 대표는 "화성의 공식 제휴 가맹점으로 함께하게 돼 매우 뜻깊다. 지역과 호흡하는 화성이 시민의 사랑 속 더욱 큰 구단으로 발전하길 응원한다. 진리옥 역시 팬분들께서 편히 소통하고 즐기실 수 있는 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

화성은 지역 소상공인과 긴밀한 협력을 통해 상호 홍보 효과를 극대화하고 실질적인 지역 경제 활성화에 기여하며 앞으로도 지역 사회와 구단이 함께 성장할 수 있는 다양한 성장 프로그램을 확대해 나갈 예정이다.

오렌지 빌리지 가입을 희망하는 업체는 화성 사무국(031-366-4037) 혹은 공식 홈페이지에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.