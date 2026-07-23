화성, 제51보병사단과 업무협약 체결…장병 대상으로 홈 경기 관람 혜택 제공한다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 육군 제51보병사단과 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지난 14일 제51보병사단 접견실에서 진행됐고, 송종국 화성 대표이사와 우석제 제51보병사단장이 참석한 가운데 상호 협력체계 구축을 약속했다.

화성은 장병, 군무원, 가족을 대상으로 홈 경기 관람 혜택을 제공하는 한편 코치진 및 선수단이 부대를 방문해 축구 클리닉을 실시하는 등 장병의 체력 증진과 건전한 여가문화 조성을 위한 다양한 스포츠 프로그램을 운영할 계획이다. 또한 축구공, 기념품 등 스포츠 용품 지원을 통해 장병의 사기 진작에 힘을 보탤 예정이다.

양 기관은 앞으로 호국보훈의 달과 국군의 날을 기념하는 '밀리터리 데이'를 공동 기획 및 운영하고, 화성 관내 취약계층 아동·청소년을 위한 사회 공헌활동을 함께 추진하는 등 시민과 군이 함께 소통하는 지역 상생 모델을 만들어 나갈 방침이다.

송종국 대표이사는 "제51보병사단과 뜻깊은 협약을 맺게 돼 매우 기쁘다. 이번 협약을 계기로 시민과 군이 더 가까워질 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다. 화성 역시 지역사회와 함께 성장하는 구단으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

화성은 오는 25일 화성종합경기타운에서 충남아산FC와 하나은행 K리그2 2026 18라운드 홈 경기에 나선다. 화성은 현재 8승 4무 5패(승점 28)로 6위에 위치해 있다.