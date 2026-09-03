화성, 정보통신 설비 전문 기업 '하나비젼씨스템즈'와 후원 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 하나비젼씨스템즈와 후원 협약을 체결하며 3년째 동행을 이어간다. 협약식은 지난달 29일 화성종합경기타운에서 열린 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 24라운드 홈 경기(2-1 승리)에 앞서 진행됐다.

하나비젼씨스템즈는 정보통신 설비, 엘리베이터 전용 살균 공기 청정기 및 에어컨 등 다양한 분야의 사업을 전개하고 있다. 통합 배선 공사, 폐쇄 회로(CC)TV, 주차 유도 및 주차면 시스템, 홈 네트워크, 전관 방송 등 정보통신 분야뿐 아니라 전기 자동차 충전기 사업에도 힘쓰고 있다.

하나비젼씨스템즈의 전기차 충전기는 고효율 에너지 인증과 IP54 등급의 보호 성능을 갖추고 있으며, 전기차 충전기와 전기차 간 스마트 제어 기능을 지원한다. 또한 과열·과전압·과충전 차단, 충전 커넥터 체결 상태 감지, 난연 소재 적용 등 안전성을 강화한 충전 인프라 구축에 앞장서고 있다.

이번 협약으로 화성과 하나비젼씨스템즈의 인연은 3년째 이어지게 됐다. 양측은 지속적인 파트너십을 바탕으로 발전을 도모하는 한편, 지역을 연고로 하는 화성의 성장을 위해 함께해 왔다. 양측은 앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 파트너십을 구축해 나갈 예정이다.

송종국 화성 대표이사는 "하나비젼씨스템즈와 3년째 함께할 수 있어 매우 뜻깊다. 꾸준한 관심과 후원으로 화성의 여정에 함께해 주신 하나비젼씨스템즈에 감사드린다. 앞으로도 좋은 파트너십을 바탕으로 화성이 지역을 대표하는 구단으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

정연경 하나비젼씨스템즈 대표는 "매 시즌 성장하고 발전하는 화성과 함께할 수 있어 기쁘다. 앞으로도 화성이 지역사회와 함께 성장하고 시민에게 사랑받는 구단으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 응원을 보내겠다"고 전했다.