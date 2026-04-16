화성, 유소년 육성 체계 고도화한다…U12·U15·U18 통합 오리엔테이션 성료

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 15일 경기도 화성 소재 다원이음터 대강당에서 유소년 팀 전 연령대(U12·U15·U18) 통합 오리엔테이션을 성황리에 마쳤다.

16일 화성에 따르면 이번 행사는 구단이 유소년의 체계적인 육성을 위해 마련한 자리로 선수단, 학부모, 임직원 등 250여 명이 참석했다.

행사는 송종국 화성 대표이사의 유소년 팀 운영 계획 발표로 시작됐다. 화성의 유소년 육성 비전과 올 시즌 운영 방향을 공유하며 신뢰 기반의 소통 토대를 마련했고, 학부모 간담회를 통해 현장의 다양한 목소리를 폭넓게 청취했다.

유소년 선수단의 경쟁력 강화를 위한 전문 특강이 이어졌다. 영양 관리, 체력 훈련, 스포츠 심리 세 분야에 걸친 전문 특강이 진행됐다. 유소년기 선수 발달에 필요한 과학적, 심리적 토대를 제시하는 동시에 화성 유소년 육성 철학을 공유하는 자리가 됐다.

송종국 대표이사는 "오늘 이 자리에 함께한 선수단이 화성의 미래이자 대한민국 축구의 내일"이라며 "더 높은 무대에서 빛날 수 있도록 아낌없이 지원하고 더 나아가 한국을 대표하는 유소년 육성 시스템으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 화성은 이번 오리엔테이션을 기점으로 유소년 육성 체계를 더 고도화할 방침이다.

화성은 오는 19일 화성종합경기타운에서 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 홈 경기를 치른다. 직전 전남드래곤즈전(1-0 승리)에서 2경기 연속 무승의 고리를 끊어 낸 화성이 기세를 몰아 연승 가도에 오를 수 있을지 관심이 모아진다.