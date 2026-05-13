화성, 스포츠 리커버리 전문 브랜드 아이엠스트롱과 후원 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 스포츠 리커버리 전문 브랜드 아이엠스트롱(IAMSTRONG)과 공식 업무협약(MOU)을 체결했다.

아이엠스트롱은 선수가 경기와 훈련 직후 하지에 축적된 피로를 보다 빠르고 간편히 해소할 수 있도록 돕는 리커버리 솔루션을 개발해 온 브랜드다.

이번 협약을 통해 아이엠스트롱은 화성 선수단에 '프로즌 쿨샷 레그팩'을 지원한다. 해당 제품은 운동 후 무거워진 다리를 간편히 관리할 수 있도록 개발된 쿨링 레그팩이다. 멘톨과 캄파 성분을 적용해 시원한 사용감을 제공하며 17종 아미노산 성분을 더해 운동 직후 하지 피로 회복과 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다. 훈련장과 라커룸은 물론 이동 중에도 손쉽게 사용할 수 있다.

그동안 스포츠 현장에서는 경기와 훈련 직후 이동 일정, 시간 제약 등으로 즉각적인 회복이 어려운 경우가 많았다. 아이엠스트롱은 이러한 현장의 불편함에 주목해 언제 어디서든 간편히 사용할 수 있는 쿨링 케어 루틴을 제안하고 있다. 화성 역시 선수단이 보다 체계적인 회복 루틴을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

송종국 화성 대표이사는 "아이엠스트롱의 지원을 통해 선수단이 보다 좋은 컨디션으로 경기와 훈련에 임할 수 있게 됐다. 이번 물품 지원이 경기력 향상으로 이어져 팬분들께 좋은 모습을 보여드릴 수 있길 기대한다"고 말했다.

김현석 아이엠스트롱 대표는 "화성과 함께 선수단의 회복 루틴을 만들어 갈 수 있게 돼 매우 뜻깊다. 아이엠스트롱은 앞으로도 빠른 회복과 컨디션 조절을 돕는 실질적인 리커버리 제품을 제공해 나가겠다"고 전했다.