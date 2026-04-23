화성, 사회 공헌활동 통합 브랜드 '오렌지 리본(Oragne RE:BON)' 출범

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 구단의 모든 사회 공헌활동을 하나로 아우르는 통합 브랜드 '오렌지 리본(Orange RE:BON)'을 출범한다.

오렌지 리본은 그간 개별적으로 운영되던 화성의 다양한 사회 공헌활동 프로그램을 하나의 브랜드 아래 통합하고 일관된 방향성과 메시지를 담아 체계적으로 지역사회와 소통하기 위해 기획됐다.

브랜드의 핵심 키워드인 RE:BON에는 세 가지 의미가 담겨 있다. 지역과 구단·팬과 파트너를 다시 잇는 RE+BOND, 사회 공헌을 통한 성장과 변화를 뜻하는 Reborn, 나눔과 참여로 모든 구성원을 하나로 묶는 Ribbon이라는 상징적인 의미를 담고 있다. 하나의 이름에 세 가지 가치를 녹여 낸 오렌지 리본은 단순한 캠페인을 넘어 화성의 사회적 정체성을 대변하는 브랜드로 자리매김하겠다는 구단의 의지가 반영됐다.

오렌지는 화성의 상징 색상에서 비롯된 것으로 친근하고 따뜻한 지역 밀착 이미지를 직관적으로 담아냈다.

화성은 오렌지 리본의 출범을 계기로 사회 공헌활동의 외연을 넓혀 갈 계획이다. 전용 CI 및 사회관계망서비스(SNS) 템플릿을 통해 브랜드 일관성을 확보하고 유소년 육성, 지역 기관 연계, 소상공인 상생 등 다양한 CSR 프로그램에 오렌지 리본을 확장 적용한다. 참여자에게는 오렌지 리본 뱃지 등 기념품을 제공해 팬과 시민이 직접 참여하고 소속감을 나눌 수 있는 구조를 만들어 나갈 계획이다.

화성 사회공헌팀은 "오렌지 리본을 통해 더 많은 시민이 구단과 함께하는 경험을 쌓고 그 참여가 다시 지역사회로 환원되는 선순환을 만들어 가겠다. 일상 속 자연스레 스며드는 구단이 되겠다"고 밝혔다.

이달 홈 3연전 일정을 1승 1무 1패로 마무리한 화성은 오는 26일 오후 2시 목동운동장에서 서울 이랜드 FC와 하나은행 K리그2 2026 9라운드 원정 경기를 치른다. 화성은 현재 2승 3무 3패(승점 9)로 11위에 올라 있다.