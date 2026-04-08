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화성, 봄 시즌 한정 벚꽃 MD 3종 출시

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[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 봄을 맞아 벚꽃을 테마로 한 한정판 머천다이즈(MD) 3종을 출시한다.

이번에 선보이는 상품은 ▲벚꽃 니트 머플러, ▲벚꽃 전사 머플러, ▲벚꽃 엠블럼 키링 총 3종으로 화성의 팀 컬러와 벚꽃 감성을 결합해 봄에 어울리는 디자인으로 제작됐다.

해당 MD는 홈 경기 현장에서만 구매할 수 있는 한정 판매 방식으로 운영된다. 경기장을 직접 찾는 팬에게 특별한 경험과 함께 소장 가치 높은 굿즈를 제공한다는 취지다.

출시를 기념해 현장 구매 고객을 대상으로 한 특별 이벤트가 진행된다. 벚꽃 니트 머플러와 벚꽃 전사 머플러는 각각 선착순 10명에게 50% 할인 혜택을 제공하며 머플러 품목을 구매하는 선착순 50명에게는 무료로 벚꽃 엠블럼 키링을 증정한다.

화성 관계자는 "경기장을 찾으시는 팬분들과 봄의 설렘을 나누고 싶었다. 홈 경기 현장에서만 만날 수 있는 한정 MD인 만큼 팬분들의 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.

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해당 MD는 오는 11일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열리는 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 7라운드 홈 경기 당일 오렌지스토어에서 구매할 수 있다. 자세한 판매 일정 및 가격은 화성 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

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