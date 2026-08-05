화성, 무인 경비 전문 기업 '케이폴'과 후원 협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 무인 경비 전문 기업 '케이폴(KPOL)'과 후원 협약을 체결했다. 협약식은 1일 화성종합경기타운에서 열린 대구FC와 하나은행 K리그2 2026 20라운드 홈 경기(5-1 승리)에 앞서 진행됐다.

케이폴은 국내 자본과 기술을 바탕으로 무인 경비 시장을 지켜 온 다수 기업이 힘을 모아 탄생한 브랜드다. 고객의 안전을 최우선으로 여기는 서비스 중심의 경영 철학 아래 연중무휴 운영 체계를 갖추고 있다.

화성과 케이폴의 인연은 지난 2024년으로 거슬러 올라간다. 양측은 첫 협약 이후 올해까지 3년 연속 파트너십을 유지하고 있다. 단순한 후원 관계를 넘어 지역 스포츠와 함께 성장하겠다는 케이폴의 꾸준한 의지가 반영된 결과다.

송종국 화성 대표이사는 "3년 동안 변함없이 함께해 준 케이폴에 진심으로 감사드린다. 오랜 시간 곁에서 응원해 주는 파트너가 있어 구단에 큰 힘이 된다. 남은 시즌 그라운드에서 더 좋은 모습으로 보답하겠다"고 말했다.

이창주 케이폴 대표는 "화성은 처음 후원을 시작할 때부터 눈여겨보던 구단이다. 해마다 함께하다 보니 이제는 응원하는 마음이 더 깊어졌다. 앞으로도 화성과 함께하고 싶은 마음"이라고 전했다.