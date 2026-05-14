화성, 더바른신경외과의원과 업무협약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 지역 대표 의료기관 더바른신경외과의원과 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 지난해 홈 경기 브랜드 데이를 통해 인연을 맺은 데 이어 이번 협약으로 2년 연속 동행을 이어가게 됐다.

더바른신경외과의원은 경기도 화성시 만세구 향남읍 소재의 통증 전문 의료기관으로 신경외과, 통증의학과, 외과, 신경과 등 4인의 전문의가 진료하고 있다. 풍부한 임상 경험과 의학적 지식을 바탕으로 통증의 원인을 분석 및 진단하며 일대일 맞춤형 치료를 제공하고 있다. 또한 방사선과와 물리치료과를 두고 있으며 최첨단 의료장비를 보유해 근본적인 치료를 지향하고 있다.

이번 협약으로 양 기관은 선수 부상 발생 시 신속한 진단 및 치료 연계, 정기적인 건강 관리 등을 함께 진행할 예정이다. 이를 통해 척추, 관절, 신경계 부상 위험이 높은 선수단이 보다 안정적인 환경에서 경기와 훈련에 임할 수 있을 것으로 기대된다.

송종국 화성 대표이사는 "통증 치료의 중심인 더바른신경외과의원과 2년 연속으로 함께하게 돼 기쁘다. 이번 협약이 선수단 재활과 건강 관리에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

백호규 더바른신경외과의원 대표는 "화성과 함께하게 돼 진심으로 기쁘다. 풍부한 임상 경험과 검증된 실력을 바탕으로 선수단이 부상 걱정 없이 경기에만 집중할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

화성은 오는 17일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 12라운드 홈 경기를 치른다. 화성은 현재 4승 4무 3패(승점 16)로 5위에 올라 있다.