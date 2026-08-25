'화력 배가→박용우 가세' 울산, 대전 원정서 반등의 서막 알린다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 대전하나시티즌 원정에서 반등의 서막을 알린다.

울산은 오는 26일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 대전과 하나은행 K리그1 2026 25라운드 원정 경기를 치른다.

현재 11승 4무 9패(승점 37)로 2위에 위치하고 있는 울산이 대전을 상대로 승점 3과 함께 연패 탈출에 나선다. 이번 경기는 올 시즌 세 번째 맞대결이다. 4월 안방에서 대전에 1-4로 패한 울산은 7월 원정 경기에서는 2-2로 비겼다.

통산 전적에서는 55경기 26승 16무 13패로 우위지만, 가장 최근 원정 경기 승리는 지난해 2월 23일로 1년 6개월을 거슬러 올라가야 한다. 당시 울산은 윤재석과 허율(이상 김천상무)의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

'에이스' 이동경은 이번 시즌 대전을 상대로 한 2경기에서 모두 공격 포인트를 올렸다. 첫 대결에서 득점한 데 이어 두 번째 만남에서는 최석현의 추격골을 도우며 활약했다.

또 하나의 희소식은 올 시즌 12경기 5골 2도움을 기록한 말컹의 복귀다. 말컹은 직전 전북현대전에서 42일 만에 교체 출전하며 공격진에 힘을 보탰다. 경미한 부상으로 전북전에 결장한 에릭과 야고는 몸 상태를 끌어 올리며 출격을 준비하고 있다.

돌아온 '연어' 박용우의 출전 여부 역시 눈길을 끈다. 울산은 박용우의 복귀로 완벽한 중원 구축은 물론 수비에도 힘을 더할 수 있게 됐다. 김현석 감독은 직전 전북전에 앞서 진행된 인터뷰에서 "(박용우의) 몸 상태에 이상은 없다. 빠르면 이달 말쯤 출전할 수 있을 것"이라고 설명한 바 있다.