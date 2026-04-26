'홍명보 감독님, 저만 믿으세요!' 이강인, 환상 결승골 이어 도움까지 작렬…PSG는 앙제에 3-0 완승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 2개월 앞두고 경기력을 최고조로 끌어올렸다.

파리 생제르맹(PSG)은 26일(이하 한국시간) 프랑스 앙제의 스타드 레몽 코파에서 열린 앙제 SCO와 2025/26 리그 1 31라운드 원정 경기에서 이강인, 세니 마율루, 루카스 베랄두의 연속골을 묶어 3-0으로 승리했다.

적지에서 대거 로테이션을 가동, 귀중한 승점 3을 챙긴 PSG(30경기 22승 3무 5패·승점 69)는 2위 RC 랑스(30경기 20승 3무 7패·승점 63)와 승점 차를 6으로 벌렸다.

이날 이강인은 5경기 만에 선발 명단에 이름을 올렸고, 4-3-3 포메이션의 오른쪽 윙어로 나서 풀타임을 소화했다.

이강인은 전반 7분 곤살루 하무스가 문전에서 시도한 오른발 슛이 에르베 코피의 가슴을 맞고 튕겨 나오자 침착히 볼을 잡아놓은 뒤 한 번 접고 오른발로 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다. 2-0으로 앞서던 후반 7분에는 코너킥으로 베랄두의 득점을 도왔다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골 1도움을 비롯해 패스 성공률 96%(66/69), 볼 회수 7회, 크로스 성공 4회, 찬스 메이킹 3회, 드리블 성공 2회, 지상 경합 성공 2회 등을 기록하며 평점 9.0을 받았다. 그야말로 완벽에 가까운 경기력이었다.

루이스 엔리케 PSG 감독 역시 만족감을 숨기지 않았다. 엔리케는 경기 후 기자회견을 통해 "기분이 좋다. 2위와 다시 한번 승점 차를 벌렸다"며 "중요한 경기에서 시작이 좋았고, 정말 호흡이 잘 맞았다. 해야 할 일을 제대로 해 냈고, 이는 우리에게 매우 긍정적인 신호"라고 전했다.

PSG는 오는 29일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 바이에른 뮌헨과 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승 1차전 홈 경기를 치른다. 엔리케는 "이런 결과를 얻는 것은 뮌헨전을 준비하는 데 있어 최선의 방법이다. 우리는 준비돼 있고 내일(26일) 뮌헨전을 앞두고 첫 훈련을 가질 예정"이라고 설명했다.