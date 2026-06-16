홍명보호 초대박! HWANG, 월드컵 A-H조 8개조 통합 베스트11 주전 MF 등극!

[골닷컴] 김형중 기자 = 체코전 최우수선수 황인범(페예노르트) 대활약을 또 다시 인정 받았다.





홍명보호의 '축구도사' 황인범은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조부터 8조까지 8개 조 1차전들을 기준으로 집계한 통합 베스트11에 선정됐다. 축구 콘텐츠 채널 ‘매드풋볼’이 16일(이하 한국시간) 발표한 이번 베스트11에서 황인범은 아시아 선수로는 유일하게 이름을 올렸다.





이번 베스트11은 4-4-2 포메이션을 기반으로 구성됐다. 최전방에는 비니시우스 주니오르(브라질), 호니 발로건(미국), 알렉산더 이삭(스웨덴)이 스리톱을 형성했고, 중원에는 페드리(스페인), 자말 무시알라(독일), 황인범(한국)이 배치됐다. 수비라인에는 리치 라리아(캐나다), 버질 반다이크(네덜란드), 아이메릭 라포르테(스페인), 조슈아 키미히(독일)가 자리했고, 골키퍼는 보지냐(카보베르데)가 선정됐다. 세계 최정상급 선수들 사이에서 황인범이 어깨를 나란히 한 셈이다.





황인범이 베스트11에 선정된 배경에는 체코와의 조별리그 1차전에서 보여준 압도적인 활약이 있었다. 황인범은 12일 멕시코 과달라하라에서 열린 체코전에서 동점골을 기록하며 2-1 역전승의 발판을 놓았다. 팀이 선제골을 허용한 후반 22분, 이강인의 로빙 패스를 받아 골 지역으로 침투해 수비수와 골키퍼를 제치고 동점골을 터뜨렸다. 이는 그의 A매치 73경기 만에 나온 월드컵 본선 첫 골이었다. 이어 오현규의 결승골을 그림같은 패스로 도왔다. 이날 황인범은 경기 최우수선수 격인 ‘플레이어 오브 더 매치’로 선정됐다.





체코전이 끝나고 네덜란드 최대 일간지 텔레그라프는 “한국이 페예노르트의 심장 황인범을 앞세워 체코전 대역전극을 완성했다”고 집중 조명했다.

황인범의 체코전 활약은 단순히 골과 도움에 그치지 않았다. ‘패스 73개 성공’이라는 수식어가 붙을 만큼 중원에서 압도적인 볼 키핑력과 연결 능력을 선보이며 체코 중원을 완전히 장악했다는 평가가 나왔다. 이런 활약이 해외 축구 콘텐츠 채널들의 눈에도 들어와 이번 통합 베스트11 선정으로 이어진 것으로 보인다.





황인범은 오는 19일(한국 시각) 멕시코와의 조별리그 2차전에 출전한다. 경기 후 인터뷰에서 “부담감은 전혀 없다”며 “제 장점을 살리도록 옆에서 많이 도와준 동료들에게 고맙다”고 전한 그는, 2022년 카타르 월드컵에서 느꼈던 팀 정신을 다시 한번 느끼고 있다며 남은 경기에 대한 기대감을 드러냈다. 이번 베스트11 선정의 영예를 안은 황인범이 멕시코전에서도 그 활약을 이어갈 수 있을지 주목된다.​​​​​​​​​​​​​​​​