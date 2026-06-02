홍명보호 등번호 확정! 손흥민 7번, 이강인 19번, 이기혁 3번...H M SON 대신 HEUNGMIN 달고 뛴다, 16년 만에 성 빼고 이름만 [오피셜]

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀이 월드컵 최종 엔트리를 국제축구연맹(FIFA)에 제출했다. FIFA는 48개국, 1248명의 모든 참가 선수를 공식 발표했다. 등번호도 확정한 홍명보호는 16년 만에 월드컵에서 성 빼고 이름만 달고 뛴다.





FIFA는 3일(이하 한국시간) 북중미 월드컵에 나서는 48개국, 1248명 선수들의 최종 엔트리를 공식 발표했다. 리오넬 메시가 이끄는 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 비롯해 '신 축구황제' 킬리안 음바페가 버티는 프랑스, '신성' 라민 야말의 스페인 등 모든 참가국이 명단을 확정했다. 각 팀은 첫 경기 킥오프 24시간 전까지 부상이나 질병의 사유가 있을 경우 FIFA의 승인을 얻어 엔트리를 변경할 수 있다.





홍명보호는 지난달 16일 국내에서 발표한 최종 엔트리에서, 이미 보도된 바와 같이 부상으로 낙마한 조유민 대신 훈련 파트너였던 조위제가 포함된 엔트리로 최종 확정되었다.





등번호도 확정됐다. 캡틴 손흥민은 변함없이 7번을 달고 그라운드를 누빈다. 이강인도 소속팀 번호인 19번을 선택했다. 깜짝 발탁 후 트리니다드토바고전에서 맹활약했던 이기혁은 자신의 첫 월드컵에서 3번을 달고 뛰게 되었다. 이밖에도 김민재와 황인범, 이재성, 황희찬은 각각 4, 6, 10, 11번으로 변동 없었다.





이태석은 부친 이을용 감독이 4강 신화를 썼던 2002 월드컵에서 달고 뛰던 13번을 그대로 물려 받는다. 사상 첫 해외 출생 혼혈선수인 옌스 카스트로프는 23번, K리그의 자존심 김진규와 이동경은 각각 24번과 26번을 배정 받았다. 2022 카타르 월드컵 때 등번호가 없었던 오현규는 가슴 속에 간직했던 18번을 받았다.





또한 대표팀은 이번 월드컵에서 등번호 위에 자신의 성 없이 이름만 달고 뛴다. 손흥민의 경우, 이름 약자와 성의 조합인 H M SON이 아닌 HEUNGMIN을 쓴다. 이에 따라 옌스 카스트로프도 이름인 JENS를 사용한다. 과거 한국은 2006 독일 월드컵과 2010 남아공 월드컵 때도 동일한 방식을 사용했다. 당시에는 선수단에 같은 성씨가 많아 혼동을 방지하는 것이 이유였다. 16년이 지난 이번 월드컵에서 재현되는 셈이다. 이는 지난 3월 유럽 원정 당시 착용한 새 유니폼을 통해 어느정도 예상된 바 있다.





한편, 홍명보호는 4일 오전 10시 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대학교에서 엘살바도르와 마지막 평가전을 치른다. 이어 멕시코 과달라하라 베이스캠프로 이동해 본격적인 본선 준비에 임한다.





다음은 대한민국 대표팀 등번호와 유니폼 이름.

1. SEUNGGYU / GK 김승규

2. HANBEOM / DF 이한범

3. GIHYUK / MF 이기혁

4. MINJAE / DF 김민재

5. TAEHYEON / DF 김태현

6. INBEOM / MF 황인범

7. HEUNGMIN / FW 손흥민

8. SEUNGHO / MF 백승호

9. GUESUNG / FW 조규성

10. JAESUNG / MF 이재성

11. HEECHAN / MF 황희찬

12. BUMKEUN / GK 송범근

13. TAESEOK / DF 이태석

14. WIJE / DF 조위제

15. MOONHWAN / DF 김문환

16. JINSEOB / DF 박진섭

17. JUNHO / MF 배준호

18. HYEONGYU / FW 오현규

19. KANGIN / MF 이강인

20. HYUNJUN / MF 양현준

21. HYEONWOO / GK 조현우

22. YOUNGWOO / DF 설영우

23. JENS / DF 옌스 카스트로프

24. JINGYU / MF 김진규

25. JISUNG / MF 엄지성

26. DONGGYEONG / MF 이동경