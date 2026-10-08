호날두, '대표팀 은퇴' 메시 향해 헌사 보냈다…"아르헨티나와 함께 이룬 모든 것에 깊은 경의 표해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 아르헨티나 국가대표팀 은퇴를 선언한 리오넬 메시(39·인터 마이애미)를 향해 헌사를 보냈다.

리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나는 7일(이하 한국시간) 아르헨티나 부에노스아이레스의 에스타디오 마스 모누멘탈에서 열린 베냉과 친선 경기에서 니콜라스 오타멘디(CA 리버 플레이트), 니코 파스(코모 1907), 메시의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

이날 아르헨티나 유니폼을 입고 마지막 A매치에 나선 메시는 1골 2도움을 올리며 '축구의 신'다운 마지막을 장식했다. 후반 3분과 16분 터진 오타멘디와 파스의 득점을 모두 도운 데 이어 후반 26분에는 페널티킥으로 직접 골망을 흔들었다.

한 시대가 막을 내리는 순간이었다. 메시는 지난 2005년 8월 A매치 데뷔전을 치렀고, 통산 208경기 126골 29도움을 기록했다. 여섯 차례 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 포함해 여러 국제 대회에 나섰고, 특히 2022 FIFA 카타르 월드컵에서는 우승이라는 오랜 숙원을 이루며 명실상부한 역대 최고의 선수로 우뚝 섰다.

메시는 베냉전 이후 마이크를 잡고 "많은 감정이 교차하고 수많은 생각이 스쳐 지나간다. 20년 넘게 이 유니폼을 입을 수 있었다는 것은 매우 큰 자부심"이라며 "이곳에 평생 머물고 싶지만 지금이 바로 떠날 때임을 느낀다. 지난 시간 동안 나와 함께해 준 모든 동료에게 감사를 전한다. 덕분에 어린 시절부터 꿈꿔 온 모든 대회 우승을 이룰 수 있었다"고 말했다.

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이튿날인 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 고별사를 전했다. 메시는 "어제 마지막 경기를 치렀는데 벌써 아르헨티나 유니폼이 그립다"며 "기쁨으로 가득했고, 때로는 슬픔도 있었던 믿을 수 없는 여정이었다. 내디딘 모든 발걸음이 그만한 가치가 있었다. 하고 싶은 말이 많지만 느끼는 모든 감정을 몇 마디로 표현하기는 어렵다"고 운을 뗐다.

그러면서 "항상 내 곁을 지키며 지지해 준 가족이 없었다면 불가능한 여정이었을 것이다. 함께한 모든 감독, 코치, 동료, 친구 역시 없어서는 안 될 존재였다. 대표팀에 소집될 때마다 늘 나를 존중해 주고 조국에 헌신할 수 있게 해 준 거쳐 온 모든 구단에도 감사를 전한다"고 덧붙였다.

이에 호날두가 댓글로 진심 어린 메시지를 남겼다. 그는 "레오(Leo·메시 별칭), 오랜 세월 조국을 위해 헌신하며 영원히 남을 역사를 썼다. 아르헨티나와 함께 이룬 모든 것에 깊은 경의를 표하며 진심을 담아 응원을 보낸다"고 전했다.