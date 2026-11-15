"호날두 은퇴, 큰 문제로 생각하지 않는다" 포르투갈 새 주장 작심 발언…"압박감과 책임감 익숙해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 베르나르두 실바(32·레알 마드리드)가 크리스티아누 호날두(41·알나스르)의 포르투갈 국가대표팀 은퇴에 개의치 않는 모습을 보였다.

포르투갈은 15일(이하 한국시간) 포르투갈 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 덴마크와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) A 조별리그 4조 5차전 홈 경기를 갖는다.

이번 경기는 호날두가 대표팀 은퇴를 선언한 뒤 치러지는 첫 경기다. 앞서 그는 지난 5일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대표팀의 등번호 7번 유니폼을 반납할 날이 왔다"며 "쉬운 결정은 아니었다. 결정은 머리뿐 아닌 마음으로도 내려야 할 때가 있기 때문이다. 앞으로도 포르투갈의 승리를 위해 응원하겠다"고 밝혔다.

포르투갈축구연맹(FPF) 역시 같은 날 공식 홈페이지에 "조국을 위해 헌신해 온 호날두에게 감사를 표한다. 그는 뛰어난 선수일 뿐 아니라 모두에게 영감을 주는 리더였고, 대표팀의 상징적인 존재였다"며 "호날두는 A매치 통산 234경기 146골이라는 전설적인 기록을 쌓은 주장으로서 포르투갈 축구 역사에 영원히 새겨질 순간을 만들어 냈다"고 전했다.

조르제 제수스 포르투갈 감독은 호날두의 뒤를 이을 새로운 주장으로 실바를 선임했다. 덴마크전을 하루 앞둔 14일 기자회견에 참석한 실바는 호날두의 은퇴로 더 큰 책임감을 느끼고 있느냐는 질문에 "스포트라이트 측면에서는 그렇다. 호날두가 그라운드에 나설 때마다 보여 준 영향력이 얼마나 큰지 모두 알고 있기 때문"이라고 운을 뗐다.

이어 "경기장을 찾는 관중 대부분의 목적이 호날두를 보기 위해서였다. 앞으로는 아마 그렇지 않을 것"이라며 "다만 우리는 이미 스포트라이트를 받는 데 익숙하다. 압박감과 책임감은 물론, 경기가 잘 풀리지 않을 때 비판받는 상황에도 익숙하다. 그렇기 때문에 큰 문제로 생각하지 않는다"고 말했다.

한편 FPF는 이번 경기에서 호날두를 위한 기념행사를 마련한 것으로 알려졌다. 복수의 현지 매체에 따르면 포르투갈 선수단은 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 입고 그라운드에 입장하며, 전반 7분에는 잠시 경기가 중단돼 그를 향해 기립박수를 보내는 시간을 가질 예정이다.