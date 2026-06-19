'호날두 넘은 득점왕 꽁꽁 봉쇄, 프리미어리그가 부르는 이유가 있었네', 멕시코전 패배 속에서도 빛난 이한범

[골닷컴] 김형중 기자 = 멕시코전 패배 속에서도 빛난 선수가 있다. 프리미어리그 클럽의 관심을 받고 있는 수비수 이한범(미트윌란)이다.





대한민국 축구 국가대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 자포판에 위치한 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와 경기에서 0-1로 패했다. 후반 5분 골키퍼 김승규(FC도쿄)와 수비수 이기혁(강원FC)의 소통 실수로 루이스 모로(CD과달라하라)에게 안타까운 실점을 내줬고, 그게 곧 멕시코의 결승골이 되었다.





한국은 개최국 멕시코를 맞아 잘 싸웠다. 전반은 준비한대로 수비를 단단히 하고 역습을 노렸다. 몇 번의 찬스를 만들었지만 오프사이드에 걸렸다. 특히 전반전 하이드레이션 브레이크 이후에는 주도권까지 잡으며 경기를 운영했다. 그러나 후반 초반 우리의 실수로 실점을 내주며 분위기가 멕시코 쪽으로 쏠렸다.





실점 이후 홍명보 감독은 오현규(베식타시), 황희찬(울버햄튼), 엄지성(스완지 시티), 양현준(셀틱), 조규성(미트윌란) 등 공격 자원들을 대거 투입하며 동점골을 노렸지만, 멕시코 수비가 강했다. 후반 추가시간까지 골문을 공략했지만 골키퍼 선방에 고개를 떨궜다. 결국 한국은 월드컵 2차전 징크스를 극복하지 못했다.





그러나 패배 속에서도 이한범이 빛났다. 그는 경기 초반부터 멕시코 에이스 훌리안 키뇨네스(알카디시안)를 밀착 마크했다. 지난 남아공과 개막전에서도 득점포를 쏘아 올린 측면 공격수로 이날 한국의 경계 대상 1호였다. 사우디아라비아리그에서 크리스티안 호날두(알나스르)를 제치고 득점왕을 받았을 만큼 골 결정력과 한 방이 있는 선수다.





키뇨네스가 전방에서 볼을 잡으면 어김없이 이한범이 나타났다. 강력한 대인 방어로 상대가 돌지 못하게 막았다. 다소 답답함을 느낀 키뇨네스가 중원까지 내려와서 볼을 받자 이한범은 순간적으로 그 지점까지 이동하며 키뇨네스를 괴롭혔다. 이한범은 키뇨네스에게 전반전 단 한 번의 헤더 슈팅만 내줬을 뿐 타이트한 수비를 선보이며 기회를 주지 않았다. 결국 키뇨네스는 이렇다 할 활약을 하지 못한 채 후반 39분 경기장을 빠져나갔다.





이한범은 1차전 체코전에 이어 이날 멕시코전에서도 맹활약하며 주가를 올렸다. 이같은 활약으로 최근 유럽 빅 클럽 스카우터들의 관심을 받고 있다. 현지 보도를 종합하면, 프리미어리그의 리버풀과 뉴캐슬 유나이티드, 리즈 유나이티드, 브라이턴 앤 호브 앨비언, 첼시, 그리고 분데스리가의 라이프치히, 보루시아 도르트문트가 이한범을 주시하고 있다.





미트윌란은 이한범을 붙잡고 싶어하지만, 계약 기간이 1년 남은 상황에서 좋은 제안이 온다면 보내주겠다는 계획이다. 이적료 수익을 거둘 수 있는 마지막 기회라고 보고 있다.





한편, 이한범은 지난 2021년 FC서울에서 프로에 데뷔한 후 주전으로 활약하다가 2023년 미트윌란으로 이적하면서 유럽 무대에 진출했다. 입단 후 1년 반 이상 벤치에서 보내는 시간이 많았지만, 완벽히 적응을 마친 후에는 주전 자리를 꿰차며 미트윌란의 수비 한 축을 담당했다. 빠른 발과 높은 제공권이 최대 강점으로 꼽힌다.