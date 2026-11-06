호날두 내쫓은 헤수스 대신 스콜라리? 고별전 깜짝 사령탑 가능성 제기

[골닷컴] 김형중 기자 = 크리스티아누 호날두(41)가 포르투갈 대표팀 은퇴를 선언했다. 그의 대표팀 고별 경기에서 호르헤 헤수스 감독 대신 은사 루이스 펠리페 스콜라리가 벤치에 앉을 가능성이 제기됐다.

호날두는 5일(이하 한국시간) SNS에 올린 영상 메시지로 대표팀 은퇴를 공식 발표했다. 현 대표팀 사령탑 헤수스 감독과의 갈등이 직접적인 계기가 됐다. 지난 9월 A매치 기간 헤수스 감독과 갈등이 증폭된 호날두는 대표팀 캠프를 무단으로 이탈했다. 헤수스 감독이 약속을 어겼다는 게 호날두의 주장이었다. A매치 기간 이후 헤수스 감독이 돌아오라고 손을 내밀었지만 호날두의 선택은 은퇴였다.

그는 영상에서 "포르투갈 국민 여러분, 대표팀 7번 유니폼을 돌려드릴 날이 왔다. 이 유니폼이 나만의 것이라고 느낀 적은 없지만, 23년 동안 그것을 입고 지키며 전 세계 경기장으로 함께 가는 특권과 책임을 누렸다"고 말했다.

A매치 234경기에 출전해 146골을 넣었다. 남자 축구 역사상 A매치 역대 최다 출전 및 최다 득점 기록이다. 2005년부터 이어진 호날두와 리오넬 메시의 라이벌 구도는 결국 2026년 A매치 무대에서 볼 수 없게 됐다. 메시도 앞서 대표팀 은퇴를 선언한 바 있다.

다음 경기 POR UEFA 네이션스 리그 14:45 DEN

호날두의 갑작스런 은퇴 선언에 고별전이 열릴지 관심이 커지고 있다. 6일 ESPN은 호날두의 고별전이 열린다면 헤수스 감독이 포르투갈의 지휘봉을 잡지 않을 거라고 보도했다. 대안으로 루이스 스콜라리 감독이 언급됐다. 2003년 8월 카자흐스탄과 친선경기에서 18세 호날두에게 A매치 데뷔 기회를 준 감독이다. 2002년 조국 브라질에 월드컵 우승을 안겼고, 2004년 유로 대회에선 포르투갈을 이끌고 결승까지 올랐다. 호날두의 A매치 첫 골도 스콜라리 감독 체제에서 나왔다.

그만큼 두 사람의 인연은 각별하다. 호날두가 스무 살이던 2005년 부친상을 당했을 때 스콜라리 감독이 곁에서 힘이 되어 줬다는 일화도 유명하다.

매체는 페르난두 산투스 전 감독은 후보에서 제외됐다고 전했다. 산투스 감독은 2014년부터 2022년까지 포르투갈을 이끌며 호날두와 함께 유로 2016 우승을 일궜지만, 2022년 카타르 월드컵에서 호날두를 벤치에 앉히면서 관계가 틀어졌다.

다만 호날두 고별전이 열릴지는 아직 확정되진 않았다. 포르투갈 매체 '오브세르바도르'에 따르면 호날두 본인이 고별전에 나설 의사가 없는 것으로 알려졌다. 다만 포르투갈 축구협회는 호날두의 은퇴 발표 직후, 깊은 감사와 존경을 표하는 성명을 내고 예우를 준비하고 있다는 소식이다.

한편, 포르투갈은 11월 A매치 기간 네이션스리그 2경기를 치른다. 15일 덴마크를 홈으로 불러들이고, 18일에는 웨일스와 원정 경기가 예정되어 있다.