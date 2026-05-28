‘호국보훈의 달 맞아 다양한 이벤트 마련’ 충남아산, 오는 30일 홈경기서 ‘충무혼’ 유니폼 입는다

프로축구 충남아산FC가 6월 호국보훈의 달을 맞아 뜻깊은 홈경기를 진행한다.

충남아산은 오는 30일 이순신종합운동장에서 펼쳐지는 수원 삼성과 하나은행 K리그2 2026 14라운드 홈경기를 치른다. 충남아산은 8위(4승4무4패·승점 16), 수원은 2위(8승2무2패·승점 26)에 각각 자리하고 있다. 두 팀의 통산 상대 전적에선 수원이 4승1패로 우위에 있다.

충남아산은 이날 홈경기를 호국보훈의 달을 맞아 순국선열과 호국영령, 국가유공자의 숭고한 희생정신을 되새기고, 나라를 위해 헌신한 이들에게 감사의 마음을 전하고 팬들과 함께 호국보훈의 의미를 나눌 수 있도록 다양한 추모 및 참여형 이벤트를 마련했다.

우선 충남동부보훈지청 지청장, 월남참전자 아산시지회 지회장 등이 시축자로 나서고, 팬들의 감사 메시지가 담긴 태극기를 그라운드에 펼치는 퍼포먼스가 진행된다. 이후 애국가 제창 및 묵념으로 숭고한 희생을 기리는 시간을 갖는다. 또 제3585부대 2대대, 제3탄약창, 주한미군 607 ACOMS 장병들을 초청해 나라를 위해 헌신하는 이들에게 감사의 마음을 전할 계획이다.

그라운드 밖에서는 호국보훈 테마에 맞춘 팬 참여형 이벤트가 펼쳐진다. 호국 응원 썬캡 꾸미기, 미니 유격 훈련, 충무공 활쏘기 이벤트 등 어린이 팬과 가족 관람객이 함께 즐길 수 있는 참여형 이벤트가 진행된다.

이날 선수단은 구단 창단 첫 스페셜 유니폼인 ‘충무혼’을 착용하고 그라운드에 나선다. ‘충무혼’은 이순신 장군의 갑주와 불굴의 정신을 녹여낸 유니폼으로 이순신 장군의 기개와 승리를 향한 의지가 담겨있다. 호국보훈의 의미와 이순신 장군의 정신을 안고 그라운드에 나서는 선수단은 투지 넘치는 경기력으로 승리를 가져오겠다는 각오다.

한편, 하프타임에는 충남아산과 충남 CNJ 이스포츠의 협약식도 열린다. 양 팀은 충청남도를 대표하는 스포츠 구단으로서 지역 스포츠 문화 활성화와 새로운 팬 문화 조성을 위해 다양한 협업을 이어갈 계획이다.