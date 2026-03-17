“협상 위해 접촉→계약 마무리 단계” 1티어 기자 떴다! 이강인 영입 추진 중인 AT 마드리드, 브라질 MF 영입전 선두

[골닷컴] 강동훈 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹·PSG)에게 적극적으로 구애를 보내고 있는 스페인 라리가 아틀레티코(AT) 올여름 마드리드가 에데르송(26·아탈란타 BC)을 영입하려는 계획 속에 본격적으로 움직이기 시작했다.

AT 마드리드 소식을 전문적으로 다루는 에스토 에스 아틀레티는 17일(한국시간) 스페인 축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자의 말을 인용해 “지난겨울 에데르송 영입에 실패한 AT 마드리드가 에데르송 영입을 위해 속도를 내기 시작했다”고 보도했다.

보도에 따르면 AT 마드리드는 최근 맨체스터 유나이티드가 에데르송 영입전에 참전하면서 다급해지자 협상을 위해 접촉하면서 현재 중요한 단계에 돌입했다. AT 마드리드는 여전히 본인들이 에데르송 영입전에서 가장 우위에 있다고 자신하고 있다.

다만 지난겨울 영입을 추진했다가 실패한 전력이 있는 터라, 마테우 알레마니 단장은 같은 상황이 반복되는 것을 원치 않아 발 빠르게 움직이기 시작했다. 알레마니 단장은 올여름 최우선 영입 대상으로 에데르송을 낙점하는 등 에데르송 영입에 올인하기로 한 것으로 전해졌다.

아탈란타 BC와 계약이 내년까지인 에데르송은 이미 새로운 도전을 위해 올여름 떠나기로 마음을 굳히면서 재계약을 거절했다. 때문에 AT 마드리드는 에데르송과 개인 합의는 큰 문제가 되지 않을 거로 예상되고 있다.

이적료 협상도 별다른 난항을 겪지 않을 거로 전망되고 있다. 지난겨울까지만 하더라도 갑의 입장이었던 아탈란타 BC가 에데르송과 재계약이 결렬된 후 이적료 수익을 벌어들이기 위해선 올여름 어쩔 수 없이 매각해야 하기에 이제는 을의 입장이 된 탓이다.

에스토 에스 아틀레티는 “소식통에 따르면 AT 마드리드는 현재 에데르송 영입 경쟁에서 가장 앞서나가고 있다”며 “최근 이적을 두고 구체적인 논의가 있었으며, 계약 마무리 단계에 접어들기 위해 상당한 진전을 이룬 상황이다. 앞으로 몇 주 안에 마무리 될 것”이라고 덧붙였다.

브라질 태생의 에데르송은 왕성한 활동량과 뛰어난 기동력을 바탕으로 그라운드를 종횡무진 누비면서 공수밸런스를 잡는 데 탁월한 미드필더다. 2017년 데스포티보 브라질에서 프로에 데뷔해 크루제이루, 코린치안스, 포르탈레자, 살레르니타나를 거쳐 아탈란타 BC에서 뛰고 있다.

이런 그는 디에고 시메오네 AT 마드리드 감독이 강력하게 원하고 있는 것으로 전해졌다. 시메오네 감독은 에데르송을 중원에서 균형과 역동성을 불어넣어 줄 마지막 퍼즐 조각으로 보고 있다. 올여름 에데르송을 반드시 영입해달라고 강력하게 요청한 것도 그래서다.