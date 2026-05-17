[현장] 'A매치 출전 1회' 대표팀 분위기가 어색했던 이기혁 "그 어색함부터 깨고 밝은 제 모습 보여드리고 싶다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵 명단 합류의 여운이 남았던 걸까? 이기혁(26, 강원FC)의 얼굴은 여전히 상기된 듯했다.





강원은 17일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 하나은행 K리그1 2026 15라운드 울산 HD와 홈 경기를 치른다. 16일 발표된 월드컵 최종명단에 당당히 이름을 올린 강원의 핵심 수비수 이기혁은 선발 출전한다.





경기 전 이기혁을 만났다. 여전히 상기된 표정이었다. 그는 "기대는 조금 됐었는데 대전전(14라운드) 끝나고 너무 설레발 치는 것도 조금 그렇고 감독님께서도 따로 방에 오셔서 침착해야 한다고 말씀해주셨다"라고 했다. 또 "마음 먹었었던 대로 해야 되는 게 우선이라고 말씀해 주셨고 감독님 말씀을 토대로 제가 하던 대로 좀 하려고 유지했다"라고 전했다.





이제야 실감이 나는 모양이다. "저희가 오후 훈련을 하는데 훈련 전 미팅이 좀 길어져서 4시 넘어서 운동장에 나왔다. 근데 선생님들이 알려주셔서 그때 알았다"라는 이기혁은 "감독님과 코치님, 선수단 전체가 축하를 해주니깐 그때서야 실감이 났다. 만족하기 보단, 가서 어떻게 할느냐가 중요하다. 잘 준비해서 좋은 모습 보여주겠다"라고 말했다.





월드컵 명단에 뽑히기까지 가장 큰 도움을 준 인물로는 정경호 감독을 꼽았다. 이기혁은 "제가 강원에 처음 왔을 때부터 센터백이라는 포지션과 또 제가 멀티 포지션을 볼 수 있게끔 여러 가지 역할을 부여해 주신 게 감독님이다. 그리고 또 제가 어떻게 해야하는지 방향성을 잘 설정해 주신 것도 감독님이다. 올해도 이렇게 제가 수비적인 측면에서 좀 더 한 단계 성장할 수 있게끔 만들어주신 것도 감독님이기 때문에 감독님에게 큰 공을 돌리고 싶다. 감독님이 안 계셨다면 제가 이 자리까지 과연 올 수 있었을까라는 생각이 들 정도로 너무 감사하신 분"이라고 전했다.





본선 무대에 가서 어떻게든 기회를 잡는 게 목표다. 그는 "사전 연습 경기도 있고 최종 리허설이라 생각하는데 현지 적응 훈련을 하면서 좋은 모습 보이면 기회가 올 거라 생각한다. 홍명보 감독님도 인터뷰에서 말씀하셨듯이 멀티성이 제 장점으리 생각하는데 그 안에서도 수비적인 측면을 한 단계 더 성장시켜야 한다고 생각한다. 어느 포지션을 보더라고 좋은 모습 보일 수 있게끔 준비하겠다"라며 각오를 밝혔다.





이기혁은 최후방에서 김민재와 호흡을 맞춰야 한다. 김민재를 향해 "대한민국을 넘어 세계 최고 수비수라 생각한다"는 이기혁은 "많이 배우고 옆에 섰을 때 안정감을 느낄 수 있는 파트너가 되어야 한다. 장점을 발휘하면서 단점을 커버하거나 아예 없앨 수 있게끔 하겠다. 제 단점을 고치는 걸 최우선으로 생각하고 있다"라고 말했다.





발탁 소식을 들었을 때 이기혁 자신은 실감이 나지 않았지만 가족들은 눈물을 흘렸다고 한다. 그는 "아버지는 의외로 담담하셨고 누나들과 엄마는 눈물을 흘리셨다. 아버지가 올 초 저에게 몸 관리 잘해서 좋은 모습 보여주면 좋겠다고 말씀하셨는데, 그렇게 할 수 있었던 건 가족의 뒷바라지와 응원 덕분이다"라며 "아버지가 제가 잘해도 들뜨지 않으시고 묵직하게 저에게 침착해야 한다고 하신다. 티는 안 내시지만 가족들 얘기 들어보면 기뻐하셨다고 한다. 너무 감사드린다"라며 가족들에게도 공을 돌렸다.





2024년 11월에도 소집됐던 이기혁이지만 당시에는 대표팀 분위기 적응에 어려움을 느꼈다고 했다. 그는 "그때는 어색한 걸 제가 깨부수지 못해서 아쉬웠다. 강원에서는 분위기 메이커일 정도로 밝다. 이번에는 어색함을 깨야 할 것 같다. 그땐 긴장해서 아무것도 못하고 온 게 너무 한으로 남았는데 좋은 기회가 온 만큼 후회없이 경기장에서 다 보여주겠다. 선수들에게 먼저 다가가겠다"라고 말했다.