[현장인터뷰] 'K리그 현장 직관' B.뮌헨 콤파니 감독 "제주도 좋았고 특히 인천이 흥미로웠다"

[골닷컴, 서귀포] 김형중 기자 = 바이에른 뮌헨 뱅상 콤파니 감독이 K리그 경기를 지켜본 소감을 상당히 구체적으로 밝혔다.





콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 5일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 '아우디 풋볼 서밋 2026' 제주SK와 프리시즌 친선경기를 치른다. 하루 앞선 4일 오후 콤파니 감독은 공식 사전 프레스 컨퍼런스에 나섰다. 이 자리에서 내일 경기에 임하는 각오, 함께 나온 김민재의 주전 경쟁 등에 대해 이야기했다.





또한 2일 현장에서 지켜본 제주와 인천유나이티드의 K리그 경기에 대한 이야기도 전했다. 그는 제주의 경기를 보러 간 것이냐는 질문에 "전술적으로 알아보기 위해 간 건 아니다. 우리는 현재 다른 나라에 있고 저는 많은 리그의 많은 팀들의 경기를 봐왔다. 대부분 유럽이긴 하다. 우리와 다른 환경에서 경기를 풀어나가는 걸 봤는데 굉장히 흥미로웠다"라고 말했다.





또 "일반적인 K리그 경기를 보고 싶었고, 팀들이 경기를 어떻게 해 나가는지 궁금했다"라며 "인천이 꽤 흥미로웠다, 제주도 그랬지만 인천 선수들의 프로필과 그들의 아이디어를 보는 것이 재밌었다. 몇몇 리그는 집중하는 것이…"라며 어떻게 표현할지 잠시 머뭇거렸다.





이어 "만약 예를 들어 잉글랜드 2부 리그나 3부 리그를 보면, 저는 잉글랜드 3부 리그 경기를 많이 봤는데, 그들은 대체적으로 빌드업에는 덜 집중하고 공중볼 경합에 이은 세컨볼 싸움을 한다. 그들의 경기는 좀 다른 종류의 압박과 조금 느낌이 다른 경기를 볼 수 있을 거다"라고 말한 뒤, "어제 제가 갔던 경기와 같은 한국 리그에서는 어떤 걸 볼 수 있을지 잘 알진 못했었다. 그런데 조직적으로 완성도가 있었고, 우왕좌왕 흘러가는 시간이 많지 않았다"라고 설명했다.





머릿속에 생각하는 점은 있는데 쉽게 표현이 안 되어 보였다. 콤파니 감독은 "저는 그저 어제 받은 느낌에 대해 이야기하고 있는데, 통역하시는 분이 잘 하실 수 있을지 모르겠다"라며 웃은 뒤 "저는 일단 신경쓰지 않고 제 답변을 끝까지 해보겠다"라며 이어갔다.





그는 "일단 종합하자면, 빌드업을 하기엔 좀 어려운 조건이었다. 피치 또한 빌드업 하기엔 어려운 상황이었고, 뜨거웠던 날씨도 마찬가지였다. 하지만 경기는 깔끔했고 양 팀 모두 전술적으로도 괜찮았다. 상대에게 압박을 가하고, 상대 압박을 풀어 나가기 위해 일대일이나 한 명을 수비 라인에 두기도 했다. 양 팀이 그런 상황에서 서로에게 적응하는 모습을 보는 것도 상당히 흥미로웠다"라며 자신이 분석한 점을 공개했다.





그리고 "세트피스 시 평소대로 플레이 했는데, 세 번의 코너킥이 정말 잘 실행되었다. 그리고 두 번의 멋진 골도 나왔다. 어떤 리그는 90분 내내 강한 강도로 경기를 치르는 반면, 어떤 리그는 그렇게 하지 못한다. 어제는 이 더위 속에도 90분 내내 강도 높은 경기를 펼쳤고 재미를 느낄 수 있었다. 그게 바로 어제 경기에서 보고 싶은 것이었고 잘 즐겼다"라며 마무리했다.