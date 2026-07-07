[현장인터뷰] "그바르디올과 대화 나눌 것" 맨시티 방한 기대하는 FC서울 살림꾼 바베츠

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = FC서울이 인천유나이티드를 물리치고 K리그1 선두를 질주했다. '중원의 살림꾼' 흐르보예 바베츠(27, 크로아티아)는 이날도 풀타임 활약하며 팀 승리에 일조했다.





서울은 5일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 16라운드에서 인천을 1-0으로 꺾었다. 득점이 나지 않아 답답하던 경기에서 후반 35분 정승원의 선제 결승골이 나오며 난적 인천을 제압했다. 이로써 서울은 승점 35점으로 2위 울산에 8점 앞서며 선두를 내달렸다.





크로아티아 출신 미드필더 바베츠는 이날도 선발 출전해 풀타임 활약했다. 지난 겨울 서울에 입단한 그는 2025/26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 4경기와 올 시즌 K리그1 15경기 등 총 19경기에 나서 2골 2도움을 올리고 있다. 중원에서 왕성한 활동량을 바탕으로 궂은 일을 도맡아 하고 있어 서울의 단단 허리 구축에 큰 도움이 된다.





이날도 부지런히 경기장을 뛰어 다니며 인천 공격을 한발 앞서 차단했다. 공격 시에도 때로는 적극적으로 높은 위치까지 올라가 숫자 싸움에 가담했고 결국 후반전 경기력 반전에 일조했다.





경기 후 믹스트존에서 만난 바베츠는 "솔직히 정식 경기를 뛴지 좀 되어서 약간 힘들었다. 연습 경기를 많이 치르긴 했지만 정식 경기와는 조금 다르다"며 쉽지 않은 경기였음을 이야기했다. 이어 "그러나 승점 3점을 가져왔다는 게 가장 중요하다. 이번 라운드 1위 경쟁 팀 결과를 보면 우리가 정말 좋은 결과다. 행복하다"라며 소감을 전했다.





K리그 무대에 입성한 지 이제 약 5개월 됐다. 그는 과거 뛰었던 크로아티아 리그와 K리그의 차이점에 대해 "공중볼 경합이나 몸싸움 등에서 정말 강한 리그다. 적응의 시간이 좀 필요했지만 몇 경기 치른 뒤부턴 잘할 수 있었다. 다 팀 동료들이 옆에 있기 때문에 가능한 일"이라고 설명했다.





월드컵 휴식기에서 이제 막 돌아온 K리그지만 8월 초에는 쿠팡플레이시리즈 경기가 잡혀있다. K리그 올스타로 구성된 팀 K리그와 프리미어리그 강호 맨체스터 시티가 맞붙는다. 바베츠도 이를 알고 있었다. 그는 "매년 열리는 경기로 알고 있다. 굉장히 흥미롭게 관전할 수 있을 것 같다. 혹시 가능하다면 뛰고 싶기도 하다"라고 말했다.





이번 방한하는 맨시티에는 바베츠의 친구도 있다. 바로 크로아티아 국가대표 수비수 요수코 그바르디올이다. 두 선수는 2021년 열린 U-21 유로 대회에서 한솥밥을 먹었다. 바베츠는 친구가 방한할 수 있다는 소식에 "U-21 유로에서 같이 뛰었다. 그가 빅클럽에서 뛰며 바쁘기 때문에 아주 가까운 사이는 아니지만, 만약 나도 경기에 뛰게 된다면 많은 대화를 나눌 수 있을 것 같다"라며 반가워 했다. 이어 "맨시티 같은 빅클럽과 경기를 한다면 정말 멋진 일일 것이다. 모두에게 좋은 기회다"라고 말했다.





서울은 이날 승리로 승점 8점 차 1위를 유지했다. 아직은 조금 이르지만 우승에 조금씩 가까워지고 있다. 바베츠는 "우리는 지금 우리가 하고 있는 것을 계속해서 잘 해나가야 한다. 지금도 잘하고 있지만 더 잘할 수 있는 순간이 올 것이다. 우리가 할 일을 잘 해나간다면 계속해서 선두를 달릴 수 있을 것"이라고 전했다.





무더위가 시작됐다. 한국의 날씨에 대해선 "덥더는 걸 잘 안다. 적응 시간이 좀 필요하지만 괜찮다. 오늘 7시 30분에 킥오프 했는데 축구하기 아주 좋은 시간이다"라며 웃었다.