[현대컵 현장] '김상식 매직' 베트남 또 우승! 태국과 2차전 2-2...합산 스코어 4-2로 현대컵 트로피 들어올렸다

[골닷컴, 하노이] 김형중 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구 대표팀이 2회 연속 동남아 챔피언에 등극했다.





베트남은 26일 오후 10시(한국시간) 수도 하노이에 위치한 미딩 국립경기장에서 열린 태국과의 아세안(ASEAN) 현대컵 2026 결승 2차전에서 2-2로 무승부를 거뒀다. 1차전은 2-1로 승리했던 베트남은 합산 스코어 4-2로 태국을 꺾고 우승을 차지했다.





김상식 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내들었다. 레 지앙이 골문을 지켰고 팜 쑤언 망과 응우옌 타인 쫑, 도안 반 하우가 스리백에 섰다. 중원은 트엉 띠엔 앤, 레 팜 탄 롱, 응우옌 호안 득, 응우옌 반 비가 구성했다. 스리톱은 헨드리오와 응우옌 딘 박, 응우옌 쑤언 손이 나섰다.





태국은 4-1-4-1로 맞섰다. 부드프롬이 장갑을 꼈고 티앙캄, 비르, 사이리아, 출통이 포백을 구성했다. 유옌이 3선에 섰고 기미욕, 라트리, 오톤, 부라파가 최전방의 포이피마이를 지원했다.





4만이 넘는 홈 팬들의 염원과 다르게 원정 팀 태국이 먼저 득점했다. 전반 12분 부라파가 라트리의 연결을 받아 페널티박스 오른쪽에서 날카로운 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 1, 2차전 합산 스코어 2-1로 베트남을 추격했다.





기세가 오른 태국이 공격적으로 나섰다. 전반 17분 라트리의 중거리 슈팅이 골대를 벗어났지만 날카로웠다. 전반 23분에는 빠른 역습으로 베트남 문전까지 진입했지만 수비가 육탄방어로 막아냈다. 전반 45분에도 태국은 베트남 옆그물을 출렁였다.





베트남은 전반 내내 태국의 수비를 효과적으로 공략하지 못했다. 박스 안까지는 진입해도 슈팅 기회를 잡는 데에는 어려움을 겪었다. 결국 전반은 1-0 태국이 앞선 채 종료됐다.





후반 1분 만에 태국이 페널티킥을 얻었다. 베트남의 역습을 끊어낸 뒤 재역습 하는 과정에서 팜 쑤언 망이 파울을 범했다. 그러나 카미욕의 페널티킥이 골대 위로 높이 날아갔다.





위기 뒤에 기회가 찾아왔다. 후반 7분 핸드리오의 슈팅이 오른쪽 골포스트를 튕긴 뒤 골키퍼 맞고 골문으로 들어갔다. 1-1 동점을 만든 베트남이 합산 스코어는 3-1로 두 골을 리드했다.





경기의 균형을 맞춘 베트남이 기세를 올렸다. 김상식 감독은 베트남 축구 영웅 응우옌 꽝 하이와 응우옌 하이 롱을 투입했다. 후반 24분 응우옌 하이 롱의 왼발 슈팅이 골대를 맞혔다.





그러나 태국이 끈질겼다. 후반 40분 자루농크란의 오른발 슈팅이 그대로 골망 하단을 흔들었다. 다시 한 골 차로 좁혀진 경기장에는 긴장감이 감돌았다. 김상식 감독은 선수들에게 차분하라고 지시했다.





양 팀은 추가시간 포함 남은 시간 동안 중원을 거치지 않고 역습을 주고 받았다. 추가시가 3분 베트남의 역습 상황에서 자루농크란의 자책골이 나왔다. 한 골이 더 필요했던 태국이 실점을 하며 합산 스코어는 두 골 차로 벌어졌고 결국 경기는 그대로 종료됐다. 베트남의 대회 2연패가 확정되는 순간이었다.