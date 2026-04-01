‘현대가 빅뱅’ 울산, 전북과 100번째 결전... ‘1,490일간 닫힌 전주성 연다’

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 현대가 라이벌 전북 현대와 시즌 첫 대결을 한다.

울산은 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북과 하나은행 K리그1 2026 6라운드 원정 경기에 임한다.

현재 울산은 3승 1무 승점 10점 2위, 이에 맞서는 전북은 2승 2무 1패 승점 8점으로 3위다. 이 경기 결과에 따라 격차가 벌어질 수도, 뒤집힐 수도 있다.

99전 37승 24무 38패의 막상막하 전적 속에서 울산이 역사적인 100번째 맞대결의 마침표를 찍으러 나선다. 5년 내 최상의 기세를 회복한 전북의 야심과 1,490일간 닫혀있던 전주성 승전고를 다시 울리려는 울산의 집념이 정면으로 충돌한다.

특히 지난 5년간 전북과의 시즌 첫 맞대결에서 단 한 번도 패하지 않았던(3승 2무) ‘1라운드 로빈 무패 법칙’은 이번 경기에서 울산이 반드시 사수해야 할 가장 강력한 데이터이자 자부심이다.

전북의 핵심 창 모따를 무력화할 ‘크립토나이트’ 이재익의 수비력과 과거 스승 정정용 감독의 전술 성향을 꿰뚫는 제자의 지략은 이번 현대가 더비의 판도를 뒤흔들 가장 결정적인 변수다. 모든 기록은 이제 단 하나의 결론, 1,490일의 침묵을 깨고 다시 전주성을 호령할 울산의 ‘왕가 재건’을 가리키고 있다.

■ 99번의 리그 경기, 99전 37승 24무 38패…100번째 맞대결의 결과는?

지금까지 리그에서 99번 맞붙은 라이벌 울산과 전북은 막상막하의 성적을 보이고 있다. 울산은 전북을 상대로한 지난 99번의 경기에서 37승 24무 38패의 성적을 보이고 있다.

올해 순위 대결도 치열하다. 울산과 전북은 현재 리그에서 각각 2위와 3위를 달리고 있으며 승점도 2점차로 이번 경기 결과에 따라 울산은 2위를 공고히 할 수도, 전북에게 내줄 수도 있는 상황이다.

지난 2021년부터 2025년까지 최근 5년간의 리그 성적을 살펴보면 8승 4무 6패로 울산이 약간 앞서고 있다. 다만, 지난해 울산은 전북을 상대로 리그에서 1승 2패의 성적을 거두며 아쉬움을 남겼다.

■ 김현석 vs 정정용, ‘원클럽 레전드’와 ‘시스템 전략가’의 생애 첫 지략 대결

울산과 전북은 올 시즌 나란히 새 사령탑을 선임하며 새로운 시대의 개막을 알렸다. 이번 경기는 두 감독이 치르는 첫 번째 현대가더비이자, 지도자 커리어 전체를 통틀어 성사된 역사적인 첫 맞대결이다. 1967년생인 김현석 감독과 1969년생인 정정용 감독은 불과 두 살 차이의 전후치 세대지만, 지금까지 프로 무대에서 지략을 겨룰 기회는 단 한 번도 없었다. 서로 다른 길을 걸어온 두 거물이 K리그 최고의 무대에서 마침내 정면으로 충돌한다.

두 감독의 걸어온 길은 확연히 대조된다. 김현석 감독은 선수 시절부터 지도자에 이르기까지 울산의 영욕을 함께한 ‘원클럽 레전드’다. 울산의 전술적 DNA를 누구보다 잘 이해하며, 클럽 시스템 안에서 잔뼈가 굵은 현장 전문가의 면모를 자랑한다. 반면 정정용 감독은 대한축구협회(KFA)의 연령별 대표팀을 두루 거치며 대한민국 축구의 육성 시스템을 정립한 ‘전략가’다. 2019년 U-20 월드컵 준우승 신화를 일궈내는 등 국가대표급 엘리트 코스를 밟아온 정 감독의 전술적 유연함은 김현석 감독의 실전 감각과 팽팽한 균형을 이룰 전망이다.

시즌 초반 흐름은 ‘울산의 자부심’ 김현석 감독이 근소하게 앞서 있다. 두 팀이 공통적으로 상대했던 김천과 부천의 경기 결과를 복기하면 그 차이가 선명하다. 양 팀 모두 김천을 상대로는 무승부를 기록하며 승부를 가리지 못했으나, 부천과의 경기에서 명암이 갈렸다. 김현석 감독의 울산이 끈질긴 공세 끝에 부천을 2대1로 제압하며 승점을 챙긴 반면, 정정용 감독의 전북은 부천의 역습에 고전하며 2대3 패배를 당했다. 클럽 축구의 생리를 꿰뚫고 있는 김현석 감독의 노련함이 1,490일간 멈춰있던 전주성 승전고를 다시 울릴 수 있을지 귀추가 주목된다.

■ 1,490일간 멈춘 전주성의 시계, ‘잠시 움츠렸던’ 야고가 깨부순다

울산 HD에게 전주성은 지난 4년간 거대한 장벽과도 같았다. 2022년 3월 6일 전주월드컵경기장에서 거둔 승리를 마지막으로, 울산은 무려 1,490일 동안 리그 전북 원정에서 승전고를 울리지 못하고 있다. 마지막 승리 이후 기록은 2무 3패. 1,490일이라는 시간 동안 전주성에서 멈춰버린 울산의 승리 시계를 다시 돌려야 하는 절체절명의 과제가 주어졌다.

1,490일 전, 전주성을 함락시킨 주인공은 당시 긴급 수혈되었던 스트라이커 레오나르도였다. 그는 전반 39분 전광석화 같은 K리그1 데뷔골이자 선제 결승골을 터뜨리며 울산에 귀중한 승점 3점을 안겼다. 그리고 이제 그 영광의 재현을 위해 ‘괴물 스트라이커’ 야고가 출격한다. 현재 4경기 4골이라는 경이로운 페이스를 보이며 컨디션 최정점에 올라 있는 야고는 1,490일의 한(恨)을 풀 가장 확실한 카드다.

야고에게 전북은 낯선 상대가 아니다. 야고는 약 2년 전인 2024년 5월 29일 수요일 후반 32분, 이전 소속팀인 강원FC 유니폼을 입고 전북을 상대로 결승골을 뽑아내며 2-1 승리를 견인했던 ‘전북 킬러’의 기억을 선명하게 간직하고 있다. 비록 울산 이적 후 아직 전북의 골문을 열지는 못했으나, 물오른 득점 감각을 앞세워 1,490일간 닫혀있던 전주성의 문을 강제로 열어젖힐 준비를 마쳤다. 레오나르도가 시작했던 전주성 승리의 역사를 야고가 완성하며 ‘왕가 재건’의 화룡점정을 찍을지 귀추가 주목된다.

■ “징크스는 깨지기 위해 존재하는가?” 데이터가 가리키는 역대급 ‘1로빈’ 승부처

울산의 ‘굶주린 해결사’들과 전북의 ‘검증된 득점원’들, 실력으로 증명해야만 살아남는 처절한 혈투다.

전북은 최근 5개 시즌 중 가장 매서운 초반 기세를 올리며 리그 2연패의 신호탄을 쐈다. 지난 2022년부터 2025년까지 개막 후 5경기에서 단 1승 혹은 무승에 그치며 하위권(8~12위)을 전전했던 과거와는 완전히 딴판이다. 올 시즌 전북은 5경기에서 2승 2무 1패, 승점 8점으로 리그 3위에 등극하며 5년 내 최다 승점과 최고 순위를 기록 중이다. 공수 밸런스가 안정 궤도에 오른 만큼, 전북이 보여주는 초반 기세는 우승 후보 울산을 위협하기에 충분한 무게감을 갖추고 있다.

이번 현대가 더비의 최대 관전 포인트는 전북이 지난 5년간 이어진 ‘1라운드 로빈 울산전 무승 징크스’를 무너뜨릴지, 아니면 울산이 그 난공불락의 성벽을 다시 한번 지켜내느냐에 있다. 울산은 지난 5시즌(2021~2025) 동안 전북과의 시즌 첫 맞대결에서 3승 2무라는 압도적 성적을 거두며 1로빈의 주도권을 단 한 차례도 내주지 않은 ‘절대 강자’의 위엄을 지켜왔다. 5년 만에 맞이한 최상의 페이스를 앞세워 울산의 아성을 흔들려는 전북의 야심과, 자신들이 지배해온 무패의 역사를 한 치의 흔들림 없이 이어가려는 울산의 자부심이 정면으로 충돌한다. K리그를 상징하는 두 거인의 자존심이 맞붙는 이번 대결은, 올 시즌 초반 판도를 뒤흔들 가장 뜨거운 전율을 선사할 전망이다.

5년 내 최고의 페이스를 보이며 부활한 전북의 화력은 수치로 증명된다. 특히 지난 시즌 울산의 골망을 흔들었던 주역들이 전방에 대거 포진해 있어 경계대상 1순위로 꼽힌다. 전북 공격진의 최근 울산전 주요 득점 기록은 다음과 같다.

- 티아고: 2025년 5월 31일(17R) 후반 94분 쐐기골

- 이동준: 2025년 10월 5일(32R) 전반 28분 선제골

- 모따: 2025년 11월 1일(35R) 전반 38분 동점골

- 이승우: 2022년 5월 28일 K리그 데뷔 시즌 득점 이후 울산전 침묵 중

이에 맞서는 울산은 미드필더진의 지원 사격을 넘어 스트라이커들의 직접적인 타격이 필요한 시점이다. 지난해 전북전에서 보야니치와 이청용 등 노련한 미드필더들이 해결사 역할을 자처하며 팀을 지탱했다면, 올해는 물오른 득점 감각을 뽐내는 야고를 필두로 말컹과 허율이 전북의 골문을 정조준한다. 이들은 지난해 전북을 상대로 득점포를 가동하지 못했던 아쉬움을 털어내고, 본인들이 왜 K리그 최강 울산의 전방을 책임지는지 실력으로 입증해야 하는 과제를 안고 있다.

이번 맞대결은 단순히 승점 3점을 넘어 자존심의 결투다. 전북은 가장 강력한 폼을 회복한 지금이 5년간 이어진 ‘1로빈 울산전 무승’의 고리를 끊을 최적기라고 판단한다. 반면, 울산은 스트라이커들의 화력을 앞세워 전북의 기세를 꺾고, 자신들이 지배해온 1로빈의 역사를 이어가려 한다. 검증된 창을 보유한 전북과 증명 의지로 가득 찬 울산의 거포들이 맞붙는 이번 경기는 이번 시즌 초반 판도를 결정지을 가장 잔혹하고도 화려한 승부처가 될 전망이다.

■ 이재익, 과거의 인연을 넘어 ‘천적’으로 재회... 전북 화력을 봉쇄할 지략과 투지의 마스터키

이재익은 올해 리그 4경기(3경기 선발, 1경기 교체 출전)에 모두 출전하며 울산의 단단한 수비벽을 구축했다. 전북 공격진의 파상공세가 예상되는 이번 현대가더비에서 이재익의 수비력은 울산의 실점을 막는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이재익은 지난 김천전에서 선발 출전해 적극적인 수비를 펼쳤다. 팀 내 최다인 8회의 공중볼 경합에 나서 6회를 성공시키며 제공권에서 우위를 점했다. 여기에 가로채기 10회, 클리어링 5회로 모두 팀 내 최다를 기록하며 수비 전반에서 존재감을 드러냈다.

앞서 부천전에서도 안정감은 이어졌다. 공중볼 경합 5회 중 3회를 따내며 제공권 경쟁에서 힘을 보탰고, 가로채기 5회와 클리어링 6회를 기록하며 탄탄한 수비망 구축에 기여했다.

연이은 경기에서 공중볼 처리와 지상 수비 모두에서 강점을 입증한 이재익이 이번 전북전에서도 상대 공격을 얼마나 효과적으로 차단할 수 있을지 관심이 쏠린다.

이재익은 U20 국가대표팀 활동 당시 정정용 감독의 지휘 아래 ‘2019 FIFA U-20 월드컵’에 참가, 전 경기에 출전하며 팀의 준우승에 기여한 바 있다. 이후 지난 2021년에는 서울 이랜드FC로 이적하며 프로 무대에서도 2년간 정정용 감독의 지도를 받았다.

과거 스승과 제자로 호흡을 맞췄던 경험은 이번 맞대결에서 또 다른 변수로 작용할 수 있다. 누구보다 정정용 감독의 전술 성향을 잘 알고 있는 이재익이 전북 공격의 흐름을 읽어내는 데 중요한 역할을 맡을 전망이다.

이재익과 전북의 화력을 책임지는 모따 사이에는 흥미로운 전사가 숨어 있다. 현재 이동준에 이어 팀 내 득점 2위를 기록 중인 모따를 가장 잘 아는 수비수 중 한 명이 바로 이재익이기 때문이다. 두 선수의 인연은 지난해 K리그1 19라운드 안양 원정 경기에서 시작되었다. 1-0의 살얼음판 리드를 지키던 후반 33분, 수비 강화를 위해 투입된 이재익은 상대의 고공 폭격을 잠재우는 특명을 부여받았다.

결정적인 순간은 투입 직후인 35분 상황이었다. 수비수 김영찬이 최전방의 모따를 겨냥해 올린 날카로운 크로스를 이재익이 적극적인 몸싸움으로 저지하며 위기를 실점 없이 넘겼다. 당시 이재익의 집요한 밀착 마크에 당황한 모따가 공격 상황이 종료된 후에도 거칠게 항의하며 경기장 분위기가 뜨겁게 달아오르기도 했다.

결국 이재익의 헌신적인 수비에 힘입어 울산은 1-0 클린시트 승리를 완성할 수 있었다. 1년 전 안양벌에서 모따를 완벽히 봉쇄하며 팀에 승리를 안겼던 이재익이, 이제 전북의 유니폼을 입은 모따를 상대로 다시 한번 ‘통곡의 벽’을 세울 수 있을지 팬들의 이목이 쏠리고 있다.