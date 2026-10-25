GS그룹 허태수 회장 경기장 찾은 날, FC서울 10년 만의 우승! "건강한 시즌 당부, 우승으로 화답해주셨다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = FC서울이 일곱 번째 별을 달았다.





서울은 24일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 33라운드 강원FC와 홈 경기에서 1-1로 무승부를 거뒀다. 승점 1점을 더하며 총 67점이 된 서울은 같은 시각 포항스틸러스와 2-2로 비기며 51점에 머문 2위 울산 HD를 따돌리고 조기 우승을 확정했다.





2016년에 이어 10년 만의 리그 우승이었다. 서울은 2016년 우승 이후 2018년 승강 플레이오프를 겪고, 2020년부터 2023년까지 4시즌 연속 파이널B로 떨어지는 굴욕을 맛봤다. 그러나 2024년 김기동 감독 부임 후 체질 개선에 박차를 가했다. 첫 시즌 4위에 오르며 5년 만에 파이널A에 오른 서울은 지난 시즌 6위를 기록하며 다소 주춤했지만 올 시즌 초반부터 엄청난 기세로 승점을 쌓으며 조기 우승에 성공했다.





모든 포지션의 고른 경기력은 우승의 원동력이었다. 서울은 올 시즌을 앞두고 수비 보강에 힘썼다. 국가대표 출신 수문장 구성윤 골키퍼 영입에 성공한 뒤, 스페인 출신 센터백 로스를 데려오며 포백의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 또 새로 영입한 미드필더 바베츠가 기대 이상으로 활약하며 중원의 안정감을 더했고, 장기 부상에서 복귀한 스트라이커 클리말라는 또 다른 영입과도 같았다.





여기에 기존 선수들이 제 역할 이상을 해냈다. 양쪽 풀백 김진수와 최준은 주장과 부주장으로 묵묵히 헌신했고, 미드필더 이승모도 필요할 때마다 공격 포인트를 기록하며 알토란 같은 역할을 했다. 여기에 신인 손정범은 김기동 감독의 신임을 받으며 30경기나 출전하며 유력한 영플레이어상 후보로 성장했다. 또한 정승원이 공수 가리지 않는 엄청난 활동량과 공격 스탯으로 핵심이 됐고, 안데르손과 조영욱, 전반기 송민규 등도 팀에 없어서는 안 될 활약을 했다.





이날 서울월드컵경기장에는 GS그룹 허태수 회장이 찾았다. 10년 만에 K리그1 우승을 확정할 수 있는 날인데다, (주)GS, GS에너지, GS이앤알 등 GS계열사 임직원 가족 초청 행사까지 이루져 그 의미를 더했다.





허 회장은 경기 관람 후 선수단을 격려했다. 그는 "지난번 방문 때 부상없이 건강한 시즌이 되어 달라고 당부했는데, 여러분께서 10년 만의 우승으로 화답해주셨다. 그동안의 노고에 박수를 보내며, 오랜 기간 우승을 염원해온 팬들과 함께 오늘의 기쁨을 나누고 싶다"고 말했다.





허 회장은 평소 팬 퍼스트(Fan first)를 강조하면서 모바일앱 서비스와 고객 지향형 굿즈 개발, 경기장 내 편의시설 개선 등 팬서비스 개선에 지속적인 관심을 기울여왔다. 서울은 이날 3만 22명의 관중이 들어찬데다, 올 시즌 평균 관중 2만 2천 명이 넘는 등 뛰어난 관중 유치 성과를 거뒀다. 서울의 평균 관중 수는 K리그1, 2 통틀어 가장 많은 숫자다.





한편, GS그룹은 계열사 GS스포츠를 통해 FC서울 축구단과 GS칼텍스 Kixx 배구단을 운영하고 있다. 지난 주 GS칼텍스 Kixx배구단이 2026 여수 NH농협컵 대회 우승을 차지한데 이어 FC서울이 K리그1 우승까지 일궈내며 최고의 한 해를 보내고 있다.