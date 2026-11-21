공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 김형중 기자 = 잉글랜드 프로축구 2부 리그 챔피언십의 스완지 시티가 감독이 팀을 떠난 상황에서, 당분간 4명의 감독 대행 체제를 운영한다.

스완지 구단은 20일(이하 한국시간) 공식 채널을 통해 “비토르 마투스 감독과 그의 코칭스태프가 떠난 가운데, 애쉴리 윌리엄스 코치와 레온 브리튼 코치, 조 앨런 코치, 크리스티안 오리어리 코치가 지휘할 예정”이라며 “이들이 주저 없이 즉시 합류해준 것에 대해 감사를 표하며, 구단에 대한 열정이 넘치는 이들이 이 시기를 잘 헤쳐나갈 수 있도록 이끌어주게 되어 기쁘다”고 발표했다.

윌리엄스 코치와 브리튼 코치, 앨런 코치, 오리어리 코치 모두 스완지 레전드 4인방이다. 윌리엄스 코치는 2008년부터 2016년까지 통산 352경기에 출전했고, 브리튼 코치는 2003년부터 2018년까지 통산 536경기를 뛰었다. 또 오리어리 코치는 1995년부터 2010년까지 통산 281경기를 뛰었다. 앨런 코치는 2007년부터 2012년까지 뛰다가 떠난 후 2022년 돌아와 2025년까지 활약했다. 통산 231경기에 나섰다. 이들이 스완지에서 뛴 경기를 합치면 1400경기에 달한다.

네 사람 모두 스완지에서 선수 생활을 했던 한국의 레전드 기성용과 친분이 있다. 기성은 2012년 여름 스코틀랜드 셀틱을 떠나 스완지로 이적하며 프리미어리그 무대를 밟았다. 이후 2018년 여름까지 6년 동안, 선덜랜드 임대 1년을 제외하고 다섯 시즌을 스완지에서 뛰었다. 스완지 전성시대의 핵심 선수로 활약했고 2013년에는 칼링컵 우승 트로피를 들어 올리기도 했다. 스완지 유니폼을 입고 총 162경기에 나서 12골 10도움을 기록했다.

광고 광고

브리튼 코치는 기성용과 중원을 책임지던 선수였다. 기성용이 미드필드 위치에서 강하게 상대를 압박하고 싸우면 브리튼이 볼을 탈취하거나 세컨드볼을 확보해 공격으로 전개하는 경우가 많았다. 두 선수는 좋은 호흡을 선보이며 팀의 중심을 잡았다. 윌리엄스 코치도 기성용이 뛰던 시절 팀의 주장으로 강력한 수비가 강점인 센터백이었다. 오리어리 코치는 기성용이 한참 활약할 때 개리 몽크 감독을 보좌하던 코치였다. 앨런 코치는 스완지에서 뛰다 2012년 여름 리버풀로 이적하며 기성용과 겹치지는 않았지만 2012 런던 올림픽 8강에서 맞대결 했던 인연이 있는 스완지 레전드다.

다음 경기 SWA 잉글랜드 챔피언십 10:00 WBA

국가대표 엄지성도 이 4명의 감독대행의 지도를 받게 됐다. 2024년 여름 광주FC를 떠나 스완지로 이적한 엄지성은 에이스의 상징인 등번호 10번을 달고 활약 중이다. 올 시즌 리그 12경기 2골 3도움, 스완지 통산 100경기에 출전해 8골 12도움을 기록하고 있다.

한편, 스완지는 올 시즌 챔피언십 8승 2무 5패로 6위를 달리며 승격을 꿈꾸고 있다. 21일 밤 12시 리그 5위 웨스트브로미치 알비온과 16라운드 홈 경기를 치른다.