[골닷컴] 배웅기 기자 = 한때 세계 최고의 윙어로 평가받은 라힘 스털링(31)의 안타까운 말로다.

영국 매체 'BBC'는 26일(이하 한국시간) "베이싱스토크 치안법원이 위험 운전 혐의로 기소된 스털링에게 징역 1년에 집행유예 1년 6개월을 선고했다"며 "아울러 2년 동안의 운전면허 정지 처분과 100시간의 사회봉사 명령을 내렸다"고 보도했다.

매체에 따르면 스털링은 위험 운전 외에도 시료 제출 거부, 아산화질소 소지 등 세 가지 혐의를 인정했다. 재판부는 시료 제출 거부 혐의에 대해서는 징역 2개월에 집행유예 1년 6개월을 선고했다. 아산화질소 소지 혐의는 위험 운전 양형에 이미 반영돼 별도 처벌이 내려지지 않았다. 이와 더불어 스털링은 피해자 지원 부과금 187파운드(약 33만 원)와 소추 비용 85파운드(약 15만 원) 납부 명령을 받았다.

이날 선고를 맡은 커스티 올먼 판사는 "스털링은 서른한 살로 전과가 없는 인물이며 그동안 품행이 매우 모범적이었다는 점을 인정한다"고 밝혔다. 이어 스털링이 선수로서 성공적인 경력을 쌓았고, 젊은 세대의 롤 모델로 여겨져 왔다는 점을 함께 언급했다.

스털링의 변호사 제이슨 바트펠드는 "스털링은 자신의 명예가 실추되는 것보다 가족, 특히 자녀에게 미칠 영향을 더 걱정하고 있다"며 "스털링은 자신을 지금의 상황에 이르게 한 건강하지 못한 대처 방식을 인지하고 있으며 이를 긍정적이고 효과적인 방법으로 해결하고자 노력했다. 다시는 법정에 서지 않겠다는 확고한 의지를 다지고 있다"고 강조했다.

그러면서 스털링이 이어 온 사회 공헌 활동을 부각했다. 바트펠드는 "스털링이 선수로서 이룬 업적은 이미 널리 알려져 있어 별도로 이야기하지 않겠다"며 "상대적으로 덜 알려진 측면은 그의 사회 공헌 활동"이라고 말했다.

실제로 스털링은 올해 설립 5주년을 맞은 '라힘 스털링 재단'을 통해 사회 공헌 활동을 펼쳐 왔고, 앞서 지난 2021년에는 스포츠계 인종 평등에 기여한 공로로 대영제국 훈장(MBE)을 수훈한 바 있다. 바트펠드는 "스털링이 스스로 명예에 흠집을 낸 채 법정에 서게 된 점이 더 안타까운 이유"라고 덧붙였다.

1994년생인 스털링은 2012년 리버풀에서 프로 무대에 발을 내디뎠고, 통산 129경기 23골 18도움을 올리며 두각을 나타냈다. 이후 2015년 여름 맨체스터 시티로 적을 옮겼고, 통산 339경기 131골 87도움을 기록하며 프리미어리그(PL) 정상급 자원 중 한 명으로 우뚝 섰다. 그러나 2022년 여름 첼시로 이적한 뒤 급격히 내리막길을 걸었고, 임대를 전전한 끝에 올 초 계약이 만료됐다.

직후 페예노르트 로테르담에 입단하며 부활을 꿈꿨지만 끝내 재기에 실패했고, 올여름 자유계약(FA) 신분이 된 뒤 반년 가까이 새로운 팀을 찾지 못하고 있다. 이 같은 상황에서 각종 논란까지 불거지며 화려했던 현역 생활 끝자락에 큰 오점을 남기게 됐다.