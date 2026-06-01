한국 축구 원로, 월드컵 나서는 태극전사에게 응원 전한다

한국 축구 원로들이 2026 북중미 월드컵에 나서는 태극전사들에게 응원의 메시지를 전했다.

한국OB축구회(조영증 회장)는 지난달 30일과 31일, 충북 보은에서 ‘23회 김용식배 전국 지회 대회’를 개최했다. 이 대회는 한국 축구의 기반을 마련한 故김용식 선생의 뜻을 기리고, 축구 원로 간 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 올해는 축구 원로 40명을 포함한 약 500명의 선수단과 OB축구회 이사(20명), 심판 및 운영위원(40여 명) 등 총 600여 명이 참석했다.

30일 열린 입장식 후에는 대회에 참석한 전원이 축구대표팀의 북중미 월드컵 선전을 위한 응원 문구를 작성하는 행사가 열렸다. 참석자들이 작성한 응원 문구가 담긴 배너는 김승희 대한축구협회 전무이사에게 전달될 예정이며, 김 전무이사는 이를 선수단에 전달할 계획이다.

조영증 회장은 “축구대표팀의 월드컵 선전을 위해 축구 선배들이 마음을 모아 특별한 행사를 준비했다”면서 “도전을 앞둔 태극전사들에게 큰 힘이 되길 바라며, 많은 분들이 축구대표팀에 응원을 보내줬으면 좋겠다”는 소감을 밝혔다.