한국 축구의 슬픈 과거' 조 3위로 탈락했던 경험 잊지 말아야... 홍명보호, 체코 잡고 반드시 A조 2위 이상 필요

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 12일(한국시간) 체코와 1차전을 치른다. 토너먼트 진출을 위한 가장 중요한 일전이다. 이번 월드컵은 조 3위도 32강에 오를 수 있는 가능성이 있지만 한국은 과거 월드컵에서 조 3위를 차지한 뒤 승점에서 밀려 탈락한 경험이 있다.





2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵은 역대 최대 규모인 48개국이 참가해 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1·2위 24팀이 자동으로 32강에 진출하고, 여기에 12개 조의 3위 팀 중 상위 8팀이 추가로 32강에 합류한다. 즉 3위로 조별리그를 마쳐도 토너먼트 진출이 가능하다. 그러나 12개 조의 3위 팀 중 4팀은 탈락하게 된다.





한국이 속한 A조(한국·멕시코·남아공·체코)에서 3위로 밀린다면 어떻게 될까. 과거 사례를 바탕으로 최소 생존 승점을 따져봤다.





3위 팀들의 순위를 가르는 첫 번째 기준은 승점이다. 승점 4점(1승 1무 1패)은 사실상 진출을 보장하고, 승점 3점(1승 2패)도 진출 가능성이 높다는 게 전문가들의 분석이다. 반면 승점 2점(2무 1패) 이하는 탈락 가능성이 매우 높다. 승점이 동률일 경우 골득실, 득점 수, 페어플레이 점수(경고·퇴장 감점), FIFA 랭킹 순으로 순위가 갈린다.





과거 3위 팀이 진출했던 대회 사례를 보면 기준이 더 명확해진다. 최초로 32개국이 참가한 1998 프랑스 월드컵 직전 대회인 1994 미국 월드컵은 24개국이 6개 조로 나뉘어 각 조 3위 중 상위 4팀이 16강에 진출하는 방식이었다. 당시 미국이 3위로도 16강에 진출했으며, 진출한 4팀의 승점은 최소 4점이었다.





홍명보 감독이 리베로로 활약하던, 당시 한국도 대회에 나서 2무 1패로 C조 3위에 올랐다. 첫 경기 스페인과 2-2로 극적인 무승부를 거둔 뒤, '1승 제물'로 여겼던 2차전 볼리비아전에서는 득점에 실패하며 0-0으로 비겼다. 디펜딩 챔피언 독일과의 3차전에서는 노쇠한 상대를 끝까지 압박했지만 2-3으로 무릎 꿇었다. 승점 2점에 그친 한국은 각 조 3위 6개 팀 중 최하위에 머물며 조별리그에서 탈락했다. 한국 축구의 슬픈 과거다. 동반 탈락한 나머지 한 팀은 B조 3위 러시아로 1승 2패를 거두며 승점 3점을 얻었지만 승점이 1점 모자라 토너먼트 문턱을 넘지 못했다.





2026년 포맷에서 결론을 내리자면, 한국이 A조 3위를 하더라도 살아남으려면 최소 승점 4점(1승 1무 1패)은 확보해야 한다. 그것도 골득실과 득점에서 다른 3위 팀들보다 앞서야 한다는 전제가 붙는다. 승점 3점(1승 2패)도 이론상 가능하지만 골득실에서 크게 앞서야 하며, 1994 대회 때처럼 무승부 2회(승점 2점)로는 탈락을 피하기 어렵다. 이번 대회부터는 조 3위가 12팀이나 되는 만큼 3~5점의 승점과 골득실 및 다득점의 싸움이 될 전망이다.





결국 3위로 내려 앉더라도 살아남을 수는 있지만, 그 확률을 높이려면 1승은 필요하다. 고지대 적응 등 모든 면에서 유리한 1차전 체코전이 중요한 이유다. 또한 단순히 지지 않는 것을 넘어 득점을 최대한 많이 쌓는 공격적인 운영이 필요하다. 3위 팀들의 순위에서 골득실과 득점이 결정적인 역할을 하는 만큼, 이긴 경기에서 얼마나 많은 골을 넣느냐도 중요한 전략이 된다. 공격수들은 찬스가 올 때마다 결정을 지어야 하고, 수비진은 실점을 최소화 해야 한다.