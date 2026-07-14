'한국에 패해 8강 탈락' 카시야스 망언 작렬! "2002 한·일 월드컵, 유럽 겨냥한 음모 있었다…FIFA 이미지 실추시켜"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 스페인 국가대표 출신 골키퍼 이케르 카시야스(45)는 24년 전 패배의 아픔을 아직도 잊지 못한 듯하다.

프랑스 매체 '20 미닛'은 지난 12일(한국시간) "카시야스는 2002 월드컵에서 불거진 판정 논란을 아직 받아들이지 못하고 있다"고 보도했다.

매체는 "카시야스는 FIFA 월드컵에서 모든 것을 경험했다. 2010 FIFA 남아프리카공화국 월드컵에서 스페인의 사상 첫 우승을 함께했지만, 3개 대회(2002 한·일, 2006 독일, 2014 브라질)에서는 좌절을 겪었다. 특히 2002 월드컵에서는 공동 개최국 중 하나였던 대한민국에 승부차기 끝에 패하며 8강에서 탈락했다"고 설명했다.

카시야스는 최근 프랑스 매체 '레키프'와 인터뷰에서 당시를 돌아보며 "2002 월드컵은 축구계에 큰 영향을 미쳤다. 심판 배정과 판정 및 경기 운영 이면에서 여러 문제가 있었다"고 밝혔다.

이어 "대한민국에 패한 포르투갈과 이탈리아 역시 피해를 입었다. 내 생각에는 유럽 팀을 겨냥한 음모가 있었다고 생각한다. 뭐라고 부르든 상관없다. 중요한 점은 2002 월드컵으로 인해 FIFA의 이미지가 크게 실추됐다"고 전했다.

카시야스는 2002 월드컵 직전 주전 골키퍼였던 산티아고 카니사레스의 부상으로 골문을 지키게 됐다. 당시 한국과 8강전에는 선발 출전해 무실점을 기록했지만, 승부차기 끝에 패하며 자신의 첫 월드컵을 아쉽게 마무리했다. 스페인을 꺾고 4강에 오른 한국은 독일과 접전 끝에 0-1로 패했다.

다만 스페인전은 판정 측면에서 많은 논란을 낳았다. 대표적으로 스페인은 해당 경기에서 루벤 바라하와 페르난도 모리엔테스의 득점이 취소된 것을 두고 명백한 오심이라고 주장하고 있다. 그러나 한국 역시 스페인의 거친 플레이, 이해할 수 없는 오프사이드 판정 등으로 어려움을 겪은 것은 마찬가지였다. 그저 심판진의 판정이 전반적으로 매끄럽지 않았던 경기였을 뿐이다.

카시야스는 과거에도 한국전 패배에 아쉬움을 드러낸 바 있다. 바라하의 득점은 직전 상황에서 이반 엘게라의 파울이 있었던 만큼 취소되는 것이 타당했다고 봤다. 반면 모리엔테스의 득점이 인정되지 않은 장면은 여전히 이해하기 어렵다는 입장이다. 득점 직전 호아킨 산체스의 크로스가 골라인을 벗어났다는 판정이 내려졌지만, 해당 장면은 카메라 각도의 한계로 지금까지도 의견이 엇갈리고 있다.