한국서 2경기나 뛰었는데 팀 훈련에서 사라진 맨시티 스타→런던행?

[골닷컴] 김형중 기자 = 한국에서 2경기나 소화했던 맨체스터 시티 윙어 사비뉴가 팀 훈련에서 사라졌다.





최근 토트넘 홋스퍼와의 이적설이 증폭되는 가운데 사비뉴가 맨시티 훈련에 불참하면서 이적 가능성에 더욱 무게가 실리고 있다.





13일(한국시간) 영국 매체 더선에 따르면, 토트넘은 사비뉴 영입에 적극적으로 나서고 있으며 맨시티 내부 소식통은 선수 본인도 이적을 강하게 원하고 있다고 전했다. 맨시티 구단은 사비뉴의 훈련 불참 이유를 공식적으로 컨디션 난조로 설명했지만, 이번주 들어 사비뉴가 토트넘으로 이적하고 싶다는 의사를 재차 밝힌 것으로 알려지면서 단순한 컨디션 문제로 보기 어렵다는 시각이 지배적이다.





2004년생 브라질 출신 사비뉴는 2024년 여름 맨체스터 시티에 합류한 이후 팀의 핵심 공격 자원으로 자리매김했다. 2024/25시즌 프리미어리그에서 선발 21경기 포함 총 29경기에 나서 1골 10도움을 기록하며 가능성을 입증했다. 그러나 2025/26시즌에는 부상 등의 이유로 24경기에 나섰지만 선발은 7경기에 불과했다. 공격 포인트도 1골 2도움에 그치며 활약상도 떨어졌다.





하지만 맨시티 입장에서는 사비뉴가 아직 어린 선수라는 점과 계약 기간도 2031년까지 남아있는 점을 고려할 때 쉽게 내줄 수 없는 선수다. 그럼에도 불구하고 선수 본인이 이적 의지를 공개적으로 드러내고 있어 구단 역시 쉽지 않은 선택의 기로에 놓이게 됐다.





토트넘은 현재 사비뉴 영입을 이번 여름 최우선 과제 중 하나로 삼고 거래를 성사시키기 위해 지속적으로 압박을 가하고 있는 것으로 전해진다. 손흥민의 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC 이적 이후 왼쪽 측면 공격자원 보강이 절실한 토트넘에게 사비뉴는 최적의 영입 카드로 꼽히고 있다.





한편, 사비뉴는 맨시티의 한국 투어 2경기 모두 출전했다. 지난 5일 열린 팀 K리그와 경기에서 후반 시작과 함께 그라운드를 밟아 팀 승리에 일조했다. 9일 아틀레티코 마드리드전에서는 선발 출전해 82분을 활약하며 맨시티 측면을 책임진 바 있다.





올 여름 사비뉴가 맨체스터를 떠나 런던에 입성할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.