‘한교원 K리그 통산 400경기 대기록 도전’ 충남아산FC, 오는 17일 승리와 기록 두 마리 토끼 모두 잡는다!

프로축구 충남아산FC가 오는 17일 창원축구센터에서 열리는 경남FC와 맞대결에서 원정 약세를 끊고 플레이오프(PO) 진출권 추격에 나선다.

충남아산FC는 올 시즌 홈에서 14경기 7승4무3패를 기록하며 승률 50%를 올렸다. 반면 원정에서는 12경기 2승4무6패, 승률 16.7%에 그치고 있다. 수치뿐만 아니라 경기력에서도 아쉬움을 남겼다. 홈에서 완벽히 승리했던 수원 삼성과 화성FC를 상대로 원정경기에서 모두 패하며 기세를 이어가지 못했다.

이처럼 원정에서 승점을 쌓지 못한 흐름은 PO 진출을 노리는 충남아산FC의 발목을 잡아 왔다. 특히 이번 상대 경남FC는 충남아산FC와 승점 차가 단 1점에 불과한 경쟁팀이다. 만약 경남FC를 꺾는다면 PO 진출 마지노선인 6위 부산 아이파크와 격차를 좁히는 데도 힘을 보탤 수 있다.

충남아산FC는 지난 7월 경남FC와 맞붙었을 당시 1대 1 무승부로 끝났다. 전반전 손준호의 선제골로 앞서갔지만 곧바로 동점골을 허용하며 승점 1점에 만족해야 했다. 충남아산FC는 이번 경기에서 지난 경기의 아쉬움을 털어내고 반드시 승리하겠다는 각오다.

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승부처에서 흐름을 바꿀 공격 카드 한교원이 키플레이어로 꼽힌다. 측면과 전방을 오가는 한교원은 특유의 돌파와 드리블로 상대 수비를 흔들 수 있는 자원이다. 최근 김해FC전에서도 슈팅 2개와 유효슈팅 1개를 만들어내며 날카로움을 보여줬다.

이번 경남FC전에서도 결정적인 순간 득점까지 보태며 팀 공격에 힘을 실을 수 있을지 관심이 모인다. 또한 한교원은 현재까지 K리그 통산 399경기에서 78골·43도움을 기록 중이며 경남FC전에 출전 시 K리그 통산 400경기 출장 대기록을 달성한다.

지난 김해FC 원정에 이어 다시 원정길에 오르는 선수단에게 체력 관리도 변수 중 하나다. 충남아산FC가 원정 부담을 이겨내고 경남FC를 상대로 승리하면서 PO 진출 희망을 계속 이어갈 수 있을지 주목된다.