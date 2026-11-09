학생들에게 스포츠산업 분야 진로 탐색 기회 제공…화성FC, 축구산업 진로특강 ‘오렌지드림’ 첫 운영

프로축구 화성FC가 관내 학생들을 대상으로 한 축구산업 진로특강 ‘오렌지드림’을 시작했다.

화성FC는 6일 화성시 청계중학교에서 ‘오렌지드림’ 1차시를 진행했다. ‘오렌지드림’은 학생들에게 스포츠산업 분야 진로를 탐색할 기회를 제공하기 위해 구단이 새롭게 기획한 사회공헌 프로그램으로, 구단 사무국 직원이 직접 강사로 나서 프로축구단 현장의 경험을 전하는 방식으로 운영된다.

이날 강사로는 화성FC 사회공헌팀 이재홍 주임이 나섰다. 특강은 K리그와 화성FC를 주제로 한 오프닝 퀴즈로 시작해 구단 소개, 직무 소개, 진로 준비 순으로 진행됐다. 구단 소개에서는 화성시 서해바다의 윤슬을 담은 유니폼 디자인과 마스코트 ‘마스’를 소개했으며, 직무 소개에서는 선수운영팀과 경영지원팀, 홍보마케팅팀의 업무를 비롯해 장내 아나운서, 기자, 사진작가, 영상PD, 전력분석관, 의무 트레이너 등 경기장에서 함께 일하는 직업군을 다뤘다.

진로 준비 시간에는 관련 학과와 자격증, 어학 준비 등 스포츠산업 진출을 위한 방법을 안내했다. 대학생 마케터 활동을 거쳐 프로축구단에 입사한 강사의 경험담과 함께 주말 근무 등 축구단 직원으로 일하는 현실적인 장단점도 소개해 학생들의 관심을 모았다. 특강은 홈경기장의 이벤트존과 MD샵, 단체 응원 등 경기 관람 정보 소개에 이어 복습 퀴즈와 정답자 기념품 증정, 질의응답으로 마무리됐다.

다음 경기 GPC K리그2 10:00 HWA

화성FC 사회공헌팀은 “축구를 좋아하는 학생은 많지만 축구장 밖에서 어떤 사람들이 어떤 일을 하는지 접할 기회는 많지 않다. 구단에서 일하는 사람이 직접 학교를 찾아가 현장 이야기를 전하는 것이 학생들에게 진로를 고민하는 데 작은 계기가 되길 바란다. 학생들의 반응을 꼼꼼히 살펴 더 많은 학교에서 ‘오렌지드림’을 만날 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.

특강에 참여한 청계중학교 A 학생은 “축구선수가 아니어도 축구와 관련된 일을 할 수 있다는 것을 처음 알게 됐다. 평소 학교 행사에서 친구들과 이벤트를 준비하는 것을 좋아하는데, 경기장에서 팬들을 위한 이벤트를 기획하고 운영하는 일이 있다는 이야기가 가장 기억에 남는다. 다음에는 화성FC 경기장에 가서 이벤트존에도 직접 참여해보고 싶다”고 말했다.

한편, 화성FC는 지역 기관 및 학교와의 지속적인 협력을 통해 지역사회와 함께 성장하는 구단을 만들어가고 있으며, 앞으로도 관내 학교를 대상으로 ‘오렌지드림’을 이어가며 지역과 축구가 함께 발전할 수 있는 기반을 마련해 나갈 계획이다.