하프타임 때 이례적 ‘조기 교체’→큰 부상 우려됐지만…천만다행! ‘코리안 몬스터’ 김민재, 몸 상태 문제 없다

[골닷컴] 강동훈 기자 = 국가대표 수비수 ‘코리안 몬스터’ 김민재(29·바이에른 뮌헨)가 선발 출전했다가 이례적으로 하프타임 때 교체되면서 부상 우려가 제기됐지만 다행히도 몸 상태가 괜찮은 것으로 확인됐다.

독일 매체 TZ는 11일(한국시간) “김민재의 부상이 심각하지 않은 것으로 보인다. 그는 몸 상태가 상당히 호전되어 예정됐던 자기공명영상(MRI) 검사를 받지 않았다”면서 “빈센트 콤파니 감독은 올 시즌 남은 두 경기에서 김민재를 기용할 수 있을 것”이라고 보도했다.

앞서 김민재는 지난 10일 볼프스부르크의 폭스바겐 아레나에서 펼쳐진 독일 분데스리가 33라운드 원정경기에서 선발 출전했다. 이날 그는 이토 히로키와 함께 센터백 듀오로 나섰다. 이미 바이에른 뮌헨이 우승을 확정 지은 터라 큰 부담감이 없었던 만큼 김민재는 훨훨 날았다.

김민재는 빠른 스피드를 앞세워 뒷공간을 커버하고, 또 적극적으로 몸을 날리고 거친 몸싸움도 마다하지 않으면서 안정적으로 후방을 책임졌다. 그러나 그는 하프타임 때 교체되면서 경기를 마쳤다. 센터백 포지션 특성상 전반만 소화하고 교체되는 건 흔하지 않은 것을 고려했을 때 부상 우려가 제기됐다.

그리고 실제 김민재는 몸 상태가 좋지 못해 교체된 것으로 드러났다. 콤파니 감독은 “김민재와 레온 고레츠카는 건강상의 이유로 하프타임 때 교체됐다”고 밝혔다. 자연스레 2026 북중미 월드컵 개막까지 불과 한 달여밖에 남지 않은 시점에서 홍명보 감독은 노심초사할 수밖에 없는 상황이었다.

하지만 다행히도 김민재는 예방 차원에서 교체였고, 몸 상태에 큰 문제가 없는 것으로 확인됐다. 이런 그는 오는 16일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열리는 쾰른과 분데스리가 최종전 34라운드 홈경기와 24일 베를린의 베를린 올림픽 스타디움에서 펼쳐지는 슈투트가르트와 독일축구연맹(DFB) 포칼 결승전에 출전할 수 있을 거로 관측되고 있다.

한편, 김민재는 이번 시즌 다요 우파메카노와 조나단 타에게 밀려 3옵션으로 전락했다. 실제 그는 모든 대회에서 37경기에 출전에 그쳤고, 선발로 나선 건 23경기밖에 되지 않는다. 평균 출전시간은 55.4분이다.